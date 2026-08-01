Entre árboles y postes caídos e incendios, el zonda dejó 39 incidentes en el Valle de Uco

Durante el viernes, el viento zonda se hizo sentir con fuerza en Mendoza y dejó un saldo de 112 incidencias en distintos puntos de la provincia. De acuerdo con el último relevamiento de la Dirección Provincial de Defensa Civil, el fenómeno provocó incendios de campo, caída de árboles, postes y ramas, además de una persona lesionada.

Según el informe oficial, actualizado hasta las 6:30 de este sábado, las novedades se distribuyeron en 15 departamentos mendocinos, con incendios de campo como una de las principales consecuencias del zonda.

Cabe resaltar que desde la Dirección Provincial de Defensa Civil indicaron que continúa el monitoreo de las distintas novedades generadas por el viento zonda en todo el territorio provincial.

Cómo afectó el zonda al Valle de Uco

El Valle de Uco también sintió con fuerza el impacto del fenómeno. En conjunto, Tunuyán, Tupungato y San Carlos acumularon 39 incidencias, entre árboles y postes caídos, además de incendios de campo que obligaron al despliegue de los equipos de emergencia.

Tunuyán fue el departamento más afectado de la región, con 25 incidencias. Defensa Civil reportó la caída de 13 árboles, cuatro postes y ocho incendios de campo.

En Tupungato se registraron nueve incidencias: cuatro árboles caídos, un poste derribado y cuatro incendios de campo.

San Carlos, por su parte, contabilizó cinco árboles caídos. Cabe resaltar que, si bien no se indicó en el reporte oficial, durante la jornada además se registraron varios focos de incendio, entre ellos uno de los más importantes al costado de la Ruta Nacional 40, a pocos metros del ingreso a La Consulta, en la zona de La Capilla, donde trabajaron los equipos de emergencia para contener el avance de las llamas.

Los daños que provocó el viento zonda en el resto de Mendoza

Guaymallén volvió a ser el departamento con mayor cantidad de incidencias, con 33 reportes. Allí se registraron 10 árboles caídos, dos ramas desprendidas, nueve postes derribados, una persona lesionada y 12 incendios de campo.

Las Heras fue el segundo departamento más afectado fuera del Valle de Uco, con 12 novedades: cinco árboles caídos, un poste derribado y seis incendios de campo.

En Lavalle se contabilizaron 10 incidencias, correspondientes a dos postes caídos y ocho incendios de campo. San Rafael registró cinco incendios de campo, mientras que Luján de Cuyo sumó cuatro novedades, con un poste caído y tres incendios.

Maipú reportó tres incendios de campo; Capital informó la caída de un árbol; Godoy Cruz, Rivadavia, San Martín y General Alvear registraron un incendio de campo cada uno; y en Malargüe se reportó la caída de una rama.