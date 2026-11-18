Una motocicleta que había sido robada de una vivienda del barrio Integración, de Tupungato, fue recuperada en las últimas por efectivos policiales, que la hallaron entre malezas y cubiertas, en un descampado de la zona.

De acuerdo al reporte policial, el procedimiento comenzó luego de que un hombre alertara a los efectivos sobre el ingreso de desconocidos a su propiedad, ubicada en calle Malvinas Argentinas. Según denunció, los autores habían dañado el candado de una despensa y sustraído su motocicleta Motomel 110 cc. También indicó que habían dejado algunas pertenencias en el lugar.

A partir de esa información, personal de la Subcomisaría Cordón del Plata realizó una búsqueda a pie en un terreno ubicado al final de la misma calle, donde finalmente encontró el vehículo oculto entre la vegetación y unas cubiertas.

La motocicleta fue recuperada y quedó a disposición de las autoridades intervinientes.