Entradas Argentina vs Mauritania: cuánto cuestan y cómo comprarlas para ver a la Selección antes del Mundial

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la venta de entradas para el amistoso entre la Selección argentina y Mauritania, un partido que genera enorme expectativa ya que será una anteúltima oportunidad de ver al equipo antes del Mundial 2026.

Según lo informado oficialmente, los tickets tendrán una estructura de precios similar a los últimos partidos de la Albiceleste en el país, con valores diferenciados según la ubicación en el estadio y la demanda esperada.

Por último, la preferencial posee el precio más alto de todos, trepando a los 490.000 pesos. El expendio de entradas comenzará este lunes 23 de marzo, a partir de las 10 horas.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs Mauritania

Los precios, en línea con lo publicado por la AFA, son los siguientes:

Popular: $90.000

Popular menores: $25.000

Platea alta K: $150.000

Platea alta (H-H-J-F-G): $200.000

Platea baja L: $350.000

Platea media C-D-M: $330.000

Platea media A-B: $350.000

Preferencial: $490.000

Cómo comprar las entradas

La venta de tickets se realiza de manera online a través del sistema oficial de la AFA (AFA Tickets/Deportick), donde los usuarios deben registrarse previamente para poder acceder a la compra.

Como sucede habitualmente, se espera una altísima demanda, ya que el encuentro ante Mauritania será una de las últimas presentaciones del equipo de Lionel Scaloni en el país antes del inicio del Mundial.