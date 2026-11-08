Enredados en Vino suma dos nuevas degustaciones para descubrir los sabores de Mendoza

La Ciudad de Mendoza continúa con el ciclo Enredados en Vino y suma dos nuevos encuentros durante noviembre. Las propuestas se desarrollarán en la Terraza Jardín Mirador Arquitecto Andía y estarán destinadas a quienes quieran conocer distintas expresiones de la vitivinicultura mendocina a través de degustaciones, gastronomía regional y actividades culturales.

La iniciativa, acompañada por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Capital Internacional del Vino, comenzó en septiembre y ya recorrió distintas zonas productoras de la provincia. En total, el ciclo contempla diez microexperiencias que buscan acercar el mundo del vino a vecinos y turistas mediante encuentros de intercambio y aprendizaje.

El primer encuentro será el viernes 13 de noviembre, de 19 a 21.30, bajo el nombre “El carácter de una región que se expresa en sus vinos”. La degustación estará dedicada a La Consulta y Altamira, dos zonas vitivinícolas cuyas particularidades podrán conocerse a través de sus vinos.

Durante la experiencia, los participantes podrán descubrir cómo influyen los suelos y las condiciones climáticas en el desarrollo de la vid y en las características de cada producción.

La segunda propuesta llegará el viernes 27 de noviembre, en el mismo horario, con una edición especial titulada “Vino + Música: Dos pasiones, una misma forma de enredarnos”.

En esta oportunidad, el encuentro celebrará el Día Nacional del Vino Argentino, que se conmemora cada 24 de noviembre, y el Día Nacional de la Música, celebrado el 22 de noviembre. La jornada combinará degustaciones, maridajes con productos regionales y música en vivo.