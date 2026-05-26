Engañaron y robaron a una pareja de jubilados tras salir de un banco en Tunuyán

Una pareja de jubilados fue víctima de una maniobra de engaño en pleno centro de Tunuyán, luego de salir del Banco Supervielle tras cobrar su jubilación. Sin embargo, el rápido trabajo conjunto entre el CEO Valle de Uco, el Centro Inteligente de Operaciones de la Municipalidad de Tunuyán y la Policía de Mendoza permitió identificar a los sospechosos, recuperar el dinero robado y detener a una pareja.

El hecho ocurrió durante la mañana en la zona de avenida San Martín y República del Líbano. Según denunciaron las víctimas, fueron abordadas por un hombre que simuló haber encontrado un monedero con dinero y les propuso compartirlo. A partir de ese engaño, los condujo por distintas calles del centro tunuyanino, mientras una mujer participaba de la maniobra.

En ese contexto, los acusados aprovecharon para sustraerles dinero en efectivo, un teléfono celular y otras pertenencias.

Tras el llamado al 911, se activó un operativo de seguimiento mediante las cámaras del CEO Valle de Uco y del CIO de Tunuyán. Los registros fílmicos permitieron reconstruir los movimientos de los sospechosos, detectar el vehículo presuntamente utilizado y seguir su desplazamiento por distintos sectores del centro.

Con las características aportadas por las víctimas y el monitoreo en tiempo real, efectivos policiales localizaron a la mujer en inmediaciones de calle Chile y Echeverría. Durante la requisa, realizada ante testigos, encontraron un morral con dinero en efectivo y un teléfono celular coincidentes con los denunciados por la pareja.

Minutos después, gracias al seguimiento coordinado entre cámaras y móviles policiales, personal de la Policía de Mendoza ubicó al segundo sospechoso en la plaza departamental. El hombre fue aprehendido y trasladado a Comisaría 15.

Por disposición de la Ayudantía Fiscal interviniente, ambos quedaron a disposición de la Justicia. El dinero recuperado y los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa.