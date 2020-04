Enfermeros del Hospital Tagarelli reclaman el pago de salarios del mes de marzo

El personal de Enfermería del Hospital Tagarelli expresó su preocupación por la falta de pago y pidió apoyo a toda la comunidad. «Agradecemos profundamente los aplausos pero debemos dejar de romantizar la explotación laboral del personal en nombre de la vocación».

Personal del Hospital Tagarelli pidó apoyo a la comunidad de San Carlos debido a la falta de pago de remuneraciones del mes de marzo.

«En el día de la fecha los prestadores de servicio no percibimos nuestras remuneraciones correspondientes al mes de marzo de 2020 aun cumpliendo con nuestras responsabilidades laborales, puntualmente el personal de enfermería cuenta con una carga horaria de 160 horas mensuales con guardias rotativas de 12 horas y percibimos un sueldo mensual de $ 23.477».

Los prestadores de servicio explicaron que además abonan mensualtmente la suma de $2900 en el pago de monotributo, no cuentan con ART, cobertura de salud, licencias ni aguinaldos y además realizan guardias extras no pagas. «Se nos descuentan en partes de enfermo $1900 por guardia no trabajada» agregaron.

Ante esta situación los trabajadores expresaron que se encuentran en una situación angustiante, ya que muchos llevan hasta 5 años trabajando sin poder conseguir el pase a planta permanente.

«Exigimos al Señor Intendente de San Carlos, Rolando Scanio y a la Directora del Hospital V. Tagarelli Dra. Silvina Córdoba, nos den una pronta solución y se unan a nuestra lucha para pedir pases a planta permanente» agrega el comunicado.





