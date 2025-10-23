Energía y Ambiente refuerza junto a San Carlos la limpieza de cauces y obras hidráulicas

El Ministerio de Energía y Ambiente y la Municipalidad de San Carlos firmaron un convenio de colaboración que permitirá ejecutar tareas conjuntas de limpieza y mantenimiento de cauces, erradicar basurales a cielo abierto y garantizar la disposición adecuada del material extraído. El acuerdo se enmarca en la estrategia provincial para fortalecer la prevención de inundaciones y promover una gestión ambiental responsable.

El documento fue rubricado por el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, en representación de la ministra Jimena Latorre, y por el intendente Alejandro Martín Morillas. Las acciones serán coordinadas entre la Dirección de Hidráulica, autoridad competente del dominio público hidráulico, y el Municipio de San Carlos, con el fin de optimizar los cauces y obras de drenaje.

El convenio marco contempla la limpieza de obras hidráulicas en sectores definidos del departamento, la erradicación de basurales formados en las márgenes de los cauces, y la gestión segura del material retirado, conforme a los principios de precaución, sustentabilidad y transparencia establecidos por la normativa ambiental.

Además, cada parte designará representantes para supervisar y ejecutar las tareas. Por el Ministerio actuará el director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, mientras que por el Municipio lo hará el intendente Morillas o su delegado.

En el marco del acuerdo general, se suscribió un convenio específico con la Dirección de Hidráulica para el mantenimiento del colector del Barrio Anhelos del Sol, que incluirá trabajos de limpieza, desembanque y retiro del material acumulado. Estas obras permitirán mejorar el escurrimiento del agua y prevenir obstrucciones durante períodos de lluvias intensas.El plan refuerza la articulación entre la Provincia y los municipios para el mantenimiento planificado del sistema hidráulico, con el propósito de reducir riesgos climáticos, garantizar la seguridad de los vecinos y mejorar la calidad ambiental en todo el departamento de San Carlos.