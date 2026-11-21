Por Facundo Arce

Especial para Diario NDI

La Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos cumplió casi nueve décadas de trayectoria, acompañando el crecimiento de las cooperativas eléctricas de todo el país. El aniversario coincidió con la realización del XXIV Congreso Nacional, que reunió a empresas vinculadas con la energía, las telecomunicaciones y la tecnología.

La Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE) celebró en 2026 sus 87 años de historia, con una trayectoria marcada por el acompañamiento y el fortalecimiento del movimiento cooperativo eléctrico argentino.

Fundada en 1939, la entidad construyó a lo largo de casi nueve décadas un espacio de representación y articulación para las cooperativas eléctricas de distintas provincias. Su trabajo ha sido especialmente importante en localidades y regiones donde estas organizaciones cumplen un papel central para garantizar servicios públicos y acompañar el desarrollo de sus comunidades.

Desde sus comienzos, FACE impulsó un modelo basado en el trabajo colectivo, la participación y los valores del cooperativismo. A través de su tarea institucional, la Federación no solo representa los intereses de sus entidades asociadas, sino que también brinda asesoramiento, promueve capacitaciones y genera espacios de intercambio para mejorar la gestión de las cooperativas.

En un escenario atravesado por los cambios tecnológicos, los nuevos desafíos energéticos y las demandas de los usuarios, la organización busca renovar su papel dentro del sector. Entre sus principales objetivos se encuentran promover la innovación, fortalecer la integración entre las entidades y contribuir a la construcción de un sistema energético más sostenible, inclusivo y federal.

El aniversario también representa una oportunidad para reconocer a las generaciones de dirigentes, trabajadores y cooperativistas que sostuvieron este modelo durante décadas. Su compromiso y vocación de servicio fueron fundamentales para consolidar una estructura que, en muchas comunidades argentinas, resulta indispensable para el funcionamiento cotidiano.

El XXIV Congreso Nacional reunió a más de 50 empresas

La celebración de los 87 años de FACE coincidió con el desarrollo de su XXIV Congreso Nacional, un encuentro que tuvo entre sus principales atractivos la exposición comercial, de la que participaron más de 50 empresas vinculadas con distintos sectores.

La muestra reunió a firmas relacionadas con la energía, las telecomunicaciones, la tecnología y los servicios públicos, que encontraron en el evento un espacio para presentar sus productos, soluciones y propuestas, además de establecer vínculos con representantes del movimiento cooperativo.

Desde la Federación destacaron la participación de las empresas y agradecieron la confianza depositada en el Congreso, al considerar que su presencia resulta fundamental para fortalecer estos ámbitos de intercambio y cooperación.

De esta manera, FACE celebró un nuevo aniversario con la mirada puesta tanto en su historia como en los desafíos que tiene por delante. A 87 años de su creación, la entidad busca seguir acompañando a las cooperativas eléctricas y sostener el protagonismo de un modelo que tiene a las comunidades y al desarrollo federal como ejes centrales.