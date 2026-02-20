Search
Instagram Facebook Twitter
estacion transformadora capiz
en capiz

Energía en el Valle de Uco: seis empresas buscan quedarse con la millonaria obra

La apertura de ofertas para la estación transformadora de Capiz convocó a empresas importantes. Se recibieron seis propuestas y luego del análisis técnico se sabrá quién se queda con la ambiciosa obra.

La Estación Transformadora Valle de Uco 220/132 kV y la Ampliación de la Estación Transformadora Capiz tuvo una instancia clave en el proceso de licitación: se abrieron los sobres con las ofertas y se conocieron quienes son las empresas interesadas.

Las ofertas recibidas fueron seis pero están involucradas más firmas porque en algunos casos propusieron bajo el formato de UTE (Unión Transitoria de Empresas). En todos los casos superaron la evaluación técnica para ejecutar una obra que apunta a fortalecer la distribución eléctrica en el Valle de Uco.

Las ofertas se conocieron durante la apertura del Sobre 2, que se realizó en el Ministerio de Energía y Ambiente, con la participación de los organismos intervinientes y bajo las condiciones de transparencia y cumplimiento normativo establecidas en el pliego.

La obra contempla una inversión inicial estimada de USD 51.207.660, que se podría reducir luego de la presentación de las ofertas. La obra tiene por objetivo abastecer la creciente demanda eléctrica del área, mejorando la calidad y confiabilidad del suministro para más de 150.000 habitantes y acompañando el desarrollo productivo, vitivinícola, agroindustrial y turístico de la región.

Por otra parte, en el Gobierno destacan que también fortalecerá la seguridad del sistema eléctrico, habilitará la incorporación de nueva generación de energía y generará condiciones para futuras ampliaciones de la red en 132 kV, incluyendo desarrollos vinculados a Tunuyán y Pareditas, así como el cierre del anillo eléctrico del Valle de Uco mediante la Estación Transformadora Tupungato.

Las empresas que presentaron ofertas económicas fueron:

  • Distrocuyo S.A.
  • Corporación del Sur
  • José Cartellone Construcciones Civiles S.A.
  • Rovella Carranza S.A. y Laugero Construcciones S.A.
  • Da Fré / Sowic U.T.
  • Montelectro S.A. y TECSA S.A.

ETIQUETAS:

ofertasValle de Ucoempresaslicitaciónenergía

+ Noticias

en capiz

Energía en el Valle de Uco: seis empresas buscan quedarse con la millonaria obra

Por: Redacción NDI

Murió Cristian Arias, director de Delegaciones de Guaymallén

Por: Agustin Zamora

restricciones

Veda electoral: qué pasa con los departamentos que NO tienen elecciones este domingo en Mendoza

Por: Redacción NDI

¿cuánto tiempo?

Mendoza completa bajo alerta amarilla por tormentas intensas y granizo

Por: Redacción NDI

calendario vendimia

Reprogramaron los shows de Los Pericos y La Portuaria en Mendoza por mal tiempo

Por: Redacción NDI

vendimia

Tupungato confirmó su participación en el Paseo Federal de Lavalle

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter