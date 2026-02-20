Energía en el Valle de Uco: seis empresas buscan quedarse con la millonaria obra

La Estación Transformadora Valle de Uco 220/132 kV y la Ampliación de la Estación Transformadora Capiz tuvo una instancia clave en el proceso de licitación: se abrieron los sobres con las ofertas y se conocieron quienes son las empresas interesadas.

Las ofertas recibidas fueron seis pero están involucradas más firmas porque en algunos casos propusieron bajo el formato de UTE (Unión Transitoria de Empresas). En todos los casos superaron la evaluación técnica para ejecutar una obra que apunta a fortalecer la distribución eléctrica en el Valle de Uco.

Las ofertas se conocieron durante la apertura del Sobre 2, que se realizó en el Ministerio de Energía y Ambiente, con la participación de los organismos intervinientes y bajo las condiciones de transparencia y cumplimiento normativo establecidas en el pliego.

La obra contempla una inversión inicial estimada de USD 51.207.660, que se podría reducir luego de la presentación de las ofertas. La obra tiene por objetivo abastecer la creciente demanda eléctrica del área, mejorando la calidad y confiabilidad del suministro para más de 150.000 habitantes y acompañando el desarrollo productivo, vitivinícola, agroindustrial y turístico de la región.

Por otra parte, en el Gobierno destacan que también fortalecerá la seguridad del sistema eléctrico, habilitará la incorporación de nueva generación de energía y generará condiciones para futuras ampliaciones de la red en 132 kV, incluyendo desarrollos vinculados a Tunuyán y Pareditas, así como el cierre del anillo eléctrico del Valle de Uco mediante la Estación Transformadora Tupungato.

Las empresas que presentaron ofertas económicas fueron: