Endeudamiento familiar: a quiénes les piden plata los argentinos y para qué la usan

El endeudamiento de las familias argentinas sigue creciendo y ya no responde únicamente a la compra de bienes o inversiones importantes. Un nuevo informe privado reveló que cada vez más hogares recurren a préstamos para afrontar gastos cotidianos, desde el pago de servicios hasta la compra de alimentos, en un contexto en el que el crédito se convirtió en una herramienta para sostener el consumo.

El estudio muestra que las fuentes de financiamiento se diversificaron. Además de los bancos tradicionales, muchas personas recurren a billeteras virtuales, financieras, tarjetas de crédito e incluso familiares o amigos para conseguir dinero cuando el ingreso mensual no alcanza.

Entre los principales destinos de esos préstamos aparecen el pago de cuentas, la compra de alimentos, gastos de salud, educación y la cancelación de otras deudas. Es decir, una parte importante del financiamiento ya no se utiliza para adquirir bienes durables, sino para cubrir necesidades básicas del día a día.

El relevamiento también advierte que el endeudamiento condiciona las decisiones económicas de los hogares y tiene un impacto en la percepción que las familias tienen sobre su situación financiera y sobre las expectativas económicas del país.

La problemática se da en un escenario en el que distintos estudios vienen alertando sobre el incremento de la morosidad. En los últimos meses creció la cantidad de personas con dificultades para cumplir con el pago de créditos y tarjetas, mientras una porción cada vez mayor de los ingresos familiares se destina a cancelar deudas.

Especialistas sostienen que el acceso al crédito puede ser una herramienta positiva cuando se utiliza para financiar inversiones o compras planificadas. Sin embargo, cuando los préstamos se destinan a cubrir gastos corrientes, reflejan una mayor vulnerabilidad económica y un deterioro del poder adquisitivo de los hogares.

En ese contexto, el informe concluye que el endeudamiento dejó de ser una situación excepcional para convertirse en una realidad habitual para una parte importante de las familias argentinas, que deben combinar distintas fuentes de financiamiento para llegar a fin de mes.