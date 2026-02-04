Encumbrado: Independiente Rivadavia venció a Sarmiento de Junín y es el único puntero de la zona “B”

¿Y quién le dice a la Lepra y su inicio perfecto de temporada que no se ilusione? Independiente Rivadavia venció a Sarmiento de Junín por 2 a 1, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la zona “B” del torneo Apertura 2026 de la Primera División del fútbol argentino, el cual se llevó a cabo este martes en el estadio Bautista Gargantini, y que contó con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

Con el pecho inflado y la ilusión por el cielo. Así salía la Lepra al césped del Bautista Gargantini para enfrentar a Sarmiento de Junín. Y no era para menos. Tras concatenar sendas victorias en sus dos primeras presentaciones, los dirigidos por Alfredo Berti tenían la misión de ganar para continuar con puntaje perfecto y subirse a la cima de la zona “B”. Y lo hacía con un aliciente particular: el regreso al equipo de su capitán y figura, el colombiano Sebastián Villa, que retornaba tras su frustrada transferencia.

De entrada el conjunto local tomó las riendas del encuentro y antes de que se cumplan 5′ ya había tenido una ocasión inmejorable para abrir el marcador, cuando Alejo Osella ingresó solo al área. Sin embargo, cuando el carrilero estaba frente al arco, inexplicablemente remató desviado.

La respuesta del Verde llegaría inmediatamente por intermedio de Yair Arismendi, pero su remate fue rechazado por el palo. Nuevamente lo volvería a tener la visita a los 9′ tras una salida dubitativa de Nicolás Bolcato que no pudo capitalizar Diego Churín.

A los 21′ la Lepra tendría otra chance clarísima luego de que Villa recuperara una pelota tras la caída de un defensor rival. El colombiano comandó un ataque que de manera increíble terminó en córner cuando eran tres atacantes contra un zaguero y el arquero. Sin embargo, los Azules no tuvieron tiempo de lamentarse, ya que de ese mismo tiro de esquina llegaría la apertura del marcador, por intermedio de Fabrizio Sartori.

A partir del gol, el equipo local presionó cada salida del rival, ocasionando incontables pérdidas que hacían tambalear a el equipo dirigido por Facundo Sava.

Tras varios minutos de dominio local, el Verde salió de su desidia para complicar a la defensa Azul. Pese a los ataques generados, el equipo de Junín falló en el último toque. Y cuando los dirigidos por Berti comenzaban a pasar sobresaltos, apareció Matías Fernández para dibujar una gran jugada individual que por poco no terminó en el segundo tanto leproso.

Ya en el segundo tiempo, la presión que tanto había ejercido en la parte final del primer tiempo finalmente le dio sus frutos a la Lepra: a los 6′ Alejo Osella aprovechó un grosero error defensivo y se llevó de prepo una pelota que terminó rematando de manera furibunda para anotar el 2 a 0 que hizo estallar a todo el Gargantini.

A partir del 2 a 0, los Azules desplegaron todo su fútbol haciendo circular la pelota por todos los sectores de la cancha, para el delirio de sus fanáticos que los acompañaban al grito del ya tradicional “ole” que baja desde las tribunas cuando un equipo es claramente superior al otro.

En medio del dominio leproso pudo haber llegado el 3 a 0, pero el VAR anuló el tanto que había convertido Matías Fernández.

Y lo que parecía una noche tranquila para Independiente Rivadavia, terminaría complicándose cuando Jhon Renteria encontró mal parada a la defensa local tras un excelso pase de Mauricio Martínez y enfrentó mano a mano a Nicolás Bolcato, quien ganó en primera instancia pero no pudo hacerse con el rebote, que caería en los pies del 10 Verde, que asistió a Junior Marabel para que ponga el 2 a 1 que llenaba de suspenso el tramo final del partido.

Pese al descuento, los Azules no se amedrentaron y continuaron dominando el partido, e incluso pudieron haber aumentado la ventaja de no ser por las intervenciones del arquero rival, Javier Burrai. El Verde, por su parte, sólo tuvo alguna aproximación por intermedio de la pelota parada, pero sin que revistiera demasiado peligro para el arco defendido por Bolcato.

Con este resultado, Independiente Rivadavia alcanza las 9 unidades y se posiciona como primero de la zona “A” del Apertura 2026. El próximo compromiso de los dirigidos por Alfredo Berti será ante el recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto, en condición de visitante. En Córdoba, la Lepra buscará refrendar su inmejorable arranque de temporada para seguir en lo más alto de la tabla.