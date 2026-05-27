Encuesta: si las elecciones fueran hoy, quién sería el candidato ganador

El reloj electoral ya empezó a correr en Mendoza. Con la mirada puesta en las elecciones del próximo año, las principales encuestadoras activaron sus mediciones en territorio local.

En este marco, el último sondeo de la consultora Reale Dalla Torre arrojó precisiones sobre el humor social, la intención de voto de los diferentes espacios y cómo impacta el contexto actual en la imagen del presidente Javier Milei y del gobernador Alfredo Cornejo.

El dato central del informe refleja que, si las elecciones se realizaran hoy, el frente oficialista provincial retendría el primer lugar. Ante la falta de un nombre propio definido, la consultora testeó el sello genérico “el candidato del equipo de Cornejo”, una estrategia metodológica elegida para evitar sesgos por conocimiento de imagen personal y medir el piso real del espacio. Bajo esta premisa, la marca cornejista lidera con el 26,8% de la intención de voto.

La carrera por los votos: intención directa vs. potencial electoral

Detrás del oficialismo provincial se ubica el actual ministro de Defensa, Luis Petri, quien consolida un sólido 20% de apoyo directo. En tanto, el peronismo local (PJ) queda relegado al tercer escalón con el 12,8%, seguido de cerca por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, con un 9,1%. El lote se completa con las propuestas de la Izquierda y el Partido Verde, que empatan en el 3,8%.

Sin embargo, el escenario se reconfigura notablemente al analizar el techo o potencial electoral (la suma del voto seguro y el voto probable), donde las distancias se acortan en la cima:

Luis Petri: Lidera la proyección de techo con el 46,1%.

Candidato de Cornejo: Se ubica apenas unas décimas abajo, con el 45,8%.

Ulpiano Suarez: Registra un competitivo 40,1%.

Partido Justicialista (PJ): Alcanza un techo del 30,8%.

Partido Verde: Sube al 21,8%.

La Izquierda: Cierra la tabla con el 17,4%.



El cruce de curvas: Milei cede terreno y Cornejo muestra resiliencia

El apartado de gestión de la encuesta encendió luces amarillas en el búnker de La Libertad Avanza. Mendoza, históricamente una de las provincias más esquivas al peronismo y más afines al discurso del actual mandatario nacional, empieza a mostrar signos de fatiga por el rumbo económico.

La aprobación de la gestión de Javier Milei sufrió una fuerte contracción de diez puntos, pasando del 57,6% que registraba en el mes de febrero a un 47,6% en mayo (con un rechazo del 48,5%).

Mandatario Aprobación de Gestión Desaprobación Javier Milei (Nación) 47,6% 48,5% Alfredo Cornejo (Provincia) 47,0% 48,2%

Este retroceso de la Casa Rosada generó un inédito cruce de curvas con la administración provincial. Mientras el Gobierno nacional cae, la gestión de Alfredo Cornejo logró estabilizar sus indicadores, alcanzando un 47% de apoyo frente a un 48,2% de reprobación.

Los analistas de la consultora concluyeron que la paridad actual no responde a un crecimiento del gobernador, sino al desgaste del Presidente en un territorio que supo ser su bastión.