Encuesta: qué piensan los mendocinos de la Reforma Laboral en Argentina

Una reciente encuesta de RZ Consultora volvió a encender la discusión sobre la reforma laboral en Argentina y dejó al descubierto un escenario de alta polarización social y fuerte escepticismo. Si bien el 64,53% de los mendocinos considera necesaria una reforma normativa, la propuesta actual no logra convencer: predominan el desconocimiento, el temor y la percepción de que las empresas serían las mayores beneficiadas.

El relevamiento, realizado entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre con 1535 casos efectivos, revela que solo el 25,58% asegura conocer la reforma “sí, bastante”, mientras que un tercio afirma saber “muy poco” o directamente “nada”. Esta falta de información explica parte de las dudas, pero no la intensidad del debate.

La grieta política aparece nítida al segmentar por voto: el 89,29% de quienes apoyaron a Javier Milei respaldan la necesidad de la reforma, mientras que el 66,67% de los votantes de Sergio Massa la rechazan. La disputa ideológica se vuelve aún más profunda cuando se analizan los temores que despierta el proyecto.

El punto más sensible es la pérdida de derechos: el 59,88% de los encuestados admite tener miedo de retroceder en conquistas laborales, una preocupación especialmente marcada entre los votantes de Massa, donde el 93,33% considera que la reforma podría afectar derechos existentes. A la vez, la mitad de la población (50,58%) cree que los principales beneficiados serían las empresas, frente a un 37,21% que piensa que los trabajadores serían los más favorecidos.

En el electorado oficialista la percepción es inversa: el 71,43% de los votantes de Milei dice no temer una pérdida de derechos, y el 67,86% asegura que la reforma favorecerá a los trabajadores. Este contrapunto evidencia un quiebre social que excede el plano económico y se instala de lleno en la arena política.

En términos emocionales, el pulso social se inclina hacia la inquietud: el 56,4% de los mendocinos siente preocupación frente a la reforma, frente a un 43,6% que experimenta esperanza. El impacto en el empleo, tema central del debate, tampoco genera optimismo: el 48,84% cree que la reforma no ayudará a crear más puestos de trabajo.

Sobre la posibilidad de habilitar la negociación por empresa —una de las modificaciones más discutidas—, el 48,26% considera que sería “peor para los trabajadores”, mientras que apenas el 34,88% cree que podría “mejorar el empleo”. La prioridad social queda clara: el 65,7% prefiere estabilidad laboral antes que flexibilidad para contratar.

Otro punto donde aparece un fuerte consenso es el poder sindical: el 61,05% de los encuestados afirma que los sindicatos tienen demasiado poder en Argentina, una percepción extendida incluso entre sectores con opiniones opuestas sobre la reforma.

El estudio también muestra el peso electoral del tema: el 75,58% asegura que su posición sobre la reforma laboral influirá directamente en su voto, convirtiéndola en un eje clave para las próximas campañas. En un escenario donde la economía sigue siendo el centro de las tensiones, la reforma laboral se perfila como uno de los debates más decisivos del mapa político argentino.