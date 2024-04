Encuesta: de todos los funcionarios de Milei, solo 2 zafaron y uno es mendocinio

La última encuesta nacional realizada por la firma Opinaia arrojó resultados reveladores sobre la percepción de 12 funcionarios nacionales del gobierno de Javier Milei, donde únicamente dos de ellos lograron obtener una calificación positiva.

La consultora, reconocida por su enfoque en mediciones online y su anticipación al fenómeno Milei, realizó un estudio en marzo con una muestra de 1.000 casos a nivel nacional, con un margen de error del +/- 3%.

Entre los funcionarios que lograron zafar del bajo puntaje, se encuentran Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Luis Petri, ministro de Defensa. Ambos, tras su participación como fórmula presidencial en las elecciones y quedar fuera del balotaje, se unieron al equipo libertario de Milei.

Opinaia planteó la pregunta: “¿Qué opinión tenés de los siguientes ministros y funcionarios públicos?”, evaluando así a los 12 dirigentes del oficialismo. El criterio para aprobar el examen fue tener más imagen positiva que negativa, independientemente del nivel de conocimiento.

Patricia Bullrich, en particular, mostró un notable incremento en su imagen pública después de unirse al gobierno libertario, superando incluso al propio Milei en ciertos rankings. Con un 50% de imagen positiva y un 44% de imagen negativa, Bullrich logró un diferencial a favor de 6 puntos en el sondeo de Opinaia.

En el caso de Luis Petri, aunque con un alto porcentaje de “no sabe/no contesta” (39%), logró zafar por poco con un 31% de imagen positiva y un 30% de imagen negativa, obteniendo un balance a favor de 1 punto.