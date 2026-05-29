Encuesta de condiciones de vida: cuánto gastará el Gobierno y para que sirve

El Gobierno oficializó este viernes el Decreto 979, mediante el cual autoriza un millonario desembolso.

La normativa aprueba el financiamiento para la realización de la encuesta “Urbano-Rural Condiciones de Vida en la Provincia de Mendoza 2026″, un relevamiento anual que se realiza de forma ininterrumpida desde hace más de dos décadas.

Según el texto oficial, el gasto demandado para la ejecución del Acta Acuerdo asciende a la suma de $216 millones aproximadamente.

Desde el Ejecutivo provincial señalan que la erogación es indispensable para dar continuidad a una política de Estado que inició en el año 2003. Según justifican en los considerandos del decreto, estas mediciones anuales son la única herramienta local que permite:

Actualizar el conocimiento real sobre las principales características de la población mendocina en áreas sensibles como salud, educación y vivienda .

. Estimar el ingreso promedio de los hogares tanto en los oasis urbanos como en las zonas rurales profundamente ligadas a la producción agrícola.

tanto en los oasis urbanos como en las zonas rurales profundamente ligadas a la producción agrícola. Obtener información estadística confiable y comparable a lo largo del tiempo para el diseño de políticas públicas.

El Ejecutivo provincial diagramó un esquema de desembolsos dividido en dos etapas estratégicas: un primer depósito de $129.988.320 que se liberará de forma inmediata tras la firma del convenio, y una cuota restante de $86.658.880 proyectada para el mes de septiembre, condicionada al arranque de la segunda fase del relevamiento de campo.

Respecto al destino final del dinero, el anexo técnico del acuerdo revela que el recurso humano absorbe el mayor porcentaje de los fondos. La estructura de gastos quedó planificada de la siguiente manera: