A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2027, una nueva encuesta nacional expone un escenario político atravesado por el desencanto y el rechazo. Según un relevamiento de CEOP Latam, el 40,1% de los consultados manifestó sentir bronca o ira hacia el presidente Javier Milei, mientras que el 62,8% expresó alguna emoción negativa hacia su figura.

El estudio, denominado La emocionalidad del voto en tres índices, analizó los sentimientos que despiertan distintos referentes políticos y la firmeza de las preferencias electorales.

En el caso del mandatario, además de la bronca, el 13,6% manifestó decepción y el 9,1% miedo. En contrapartida, las emociones positivas alcanzaron el 33,9% de las respuestas.

De esta manera, Milei registró el mayor porcentaje de sentimientos negativos entre los dirigentes incluidos en la medición.

Qué reveló la encuesta sobre los principales dirigentes

El informe también analizó las emociones que generan otros referentes del oficialismo y la oposición.

Cristina Fernández de Kirchner obtuvo un 57,2% de sentimientos negativos y un 34,8% positivos. Sergio Massa registró un 56,4% de negativos y un 25,9% positivos, mientras que Patricia Bullrich alcanzó un 50,7% de negativos y un 37,2% positivos.

Los resultados muestran que el rechazo no se limita al Gobierno nacional, sino que alcanza a diferentes sectores de la dirigencia política.

El rechazo al adversario condiciona el voto

Uno de los datos centrales del relevamiento está relacionado con las motivaciones electorales.

Según CEOP Latam, el 86,9% de los encuestados identificó al menos una fuerza política a la que nunca votaría. Además, el 50,4% fue clasificado como un elector que define su posición principalmente por el rechazo a otros espacios, mientras que el 38,2% integra los sectores con mayor identificación partidaria.

Entre quienes todavía no decidieron su voto, el 73,7% pertenece al grupo que se caracteriza por rechazar determinadas alternativas políticas.

El estudio también evaluó la firmeza de las preferencias electorales en una escala de 0 a 100.

El kirchnerismo alcanzó 81,2 puntos, seguido por La Libertad Avanza con 78 y el peronismo con 75,8. En cambio, la izquierda registró 46,2 puntos, el PRO 45,8 y la UCR 40,2.

En el caso del PRO, el 52,8% de sus votantes manifestó que podría modificar su elección ante la aparición de otro candidato.

Un escenario electoral marcado por el desencanto

Los resultados reflejan un electorado con elevados niveles de rechazo hacia distintos dirigentes, pero también con diferencias importantes en la solidez de sus preferencias partidarias.

Para CEOP Latam, la decepción con los propios representantes y el rechazo a los adversarios constituyen factores relevantes en la definición del voto.

De cara a 2027, el relevamiento plantea un escenario en el que las fuerzas políticas deberán disputar no solamente la adhesión de los votantes, sino también las percepciones negativas que atraviesan a buena parte del electorado.