Encontraron una rata en el sector de los recién nacidos en una clínica en Mendoza

La aparición de una rata en el sector de Neonatología de una clínica privada de la Ciudad de Mendoza encendió las alarmas sanitarias y activó un protocolo de urgencia, dada la sensibilidad del área y la vulnerabilidad de los pacientes que allí se encuentran internados.

El hecho se registró pasado el mediodía, cuando el roedor fue detectado en el área denominada “intermedia”, donde permanecen recién nacidos bajo cuidados médicos. La situación generó preocupación en el personal de salud y en los familiares, lo que motivó una intervención inmediata por parte de las autoridades del establecimiento.

Como medida preventiva, la clínica dispuso el desalojo del sector de Neonatología afectado y comenzó con la reubicación de los bebés en otras áreas consideradas seguras, mientras se desarrollaban tareas de limpieza profunda. Desde la institución informaron que el área de mantenimiento trabaja en un operativo de desratización y desinfección integral para garantizar condiciones sanitarias adecuadas.

“Se activaron los protocolos correspondientes y se actuó de manera preventiva para resguardar la salud de los pacientes”, señalaron desde el nosocomio, sin brindar mayores precisiones sobre el origen del roedor.

Hasta el momento, no se reportaron complicaciones médicas ni consecuencias directas derivadas del episodio. Sin embargo, especialistas advierten que la presencia de roedores en ámbitos hospitalarios implica riesgos sanitarios potenciales, especialmente en áreas críticas como Neonatología.

Entre las posibles consecuencias se encuentran la transmisión de bacterias, virus o parásitos, la contaminación de superficies y equipos médicos, y el aumento del riesgo de infecciones intrahospitalarias. Por ese motivo, los protocolos sanitarios establecen acciones inmediatas ante este tipo de hallazgos, priorizando la prevención y el control ambiental.

Desde la clínica aseguraron que continuarán con los controles necesarios y que el sector será rehabilitado una vez garantizadas las condiciones de seguridad e higiene, conforme a las normativas vigentes.