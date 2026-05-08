Encontraron un presunto explosivo en un predio municipal y activaron un fuerte operativo

Momentos de tensión se vivieron este viernes por la mañana en la Planta de Servicios de la Municipalidad de San Rafael, luego de que un trabajador encontrara un objeto con características compatibles con un artefacto explosivo dentro del predio ubicado sobre calle Juan XXIII.

Según trascendió, el operario detectó el elemento mientras realizaba tareas habituales y dio aviso inmediato a las autoridades. A partir de esa comunicación, se activó un importante operativo de seguridad con intervención de efectivos policiales y dotaciones de bomberos.

Al arribar al lugar, los uniformados inspeccionaron el objeto y constataron que estaba conformado por dos tubos de cartón sujetos con cinta adhesiva, cables y un dispositivo electrónico con reloj incorporado (una combinación que elevó rápidamente el nivel de alerta).

Frente a la situación, las fuerzas de seguridad resolvieron preservar la zona y solicitar apoyo especializado. Desde el sur mendocino pidieron la intervención de expertos en explosivos provenientes del Gran Mendoza, quienes serán los encargados de determinar si se trata efectivamente de un artefacto peligroso o de un elemento simulado.

El procedimiento generó preocupación entre trabajadores y vecinos del sector, mientras la investigación continúa bajo estricto protocolo de seguridad.