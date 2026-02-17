Encontraron un cuerpo sin vida en el dique El Carrizal

En la mañana de este martes, personal de la Subcomisaría de El Carrizal tomó conocimiento de que un hombre de 38 años había ingresado a nadar en el embalse. Ante esto, los efectivos se trasladaron rápidamente para constatar la situación.

En ese momento hablaron con familiares de la persona, quienes aseguraron que habían visto una boya de color brillante en el agua y el hombre había ingresado al agua para retirarla, pero al momento de regresar comenzó a pedir auxilio.

Con esa información, la Policía desplegó un operativo en el espejo de agua junto con los Bomberos y personal de Náutica, siendo así que minutos más tarde lo encontraron sin vida a 30 metros de la Costa de la Bahía de los Pobres.

Allí, las autoridades lo retiraron del dique.