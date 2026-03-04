Encontraron un bolso sospechoso en el aeropuerto de Mendoza y tuvieron que evacuar toda el área

Un operativo preventivo se desplegó este miércoles cerca de las 10 en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, luego de que se detectara un bolso abandonado en la zona de arribos internacionales. El hallazgo activó de inmediato el protocolo de emergencia y obligó a evacuar temporalmente el sector afectado.

Según trascendió, se trataba de una mochila de color negro que había quedado sin supervisión sobre una silla en la planta baja de la terminal. Testigos que se encontraban en el lugar alertaron a las autoridades ante la situación inusual.

Frente a ese escenario, intervino personal especializado del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que realizó las inspecciones correspondientes para descartar cualquier riesgo.

La zona fue despejada por precaución mientras se llevaban adelante las pericias técnicas, en cumplimiento de los protocolos vigentes para este tipo de situaciones en aeropuertos.

Tras verificar que el objeto no representaba peligro, las autoridades habilitaron nuevamente el sector y el aeropuerto retomó su funcionamiento habitual. No se reportaron personas heridas ni mayores inconvenientes en los vuelos programados.

El episodio generó momentos de tensión entre pasajeros y trabajadores de la terminal, aunque la rápida actuación de los equipos de seguridad permitió restablecer la normalidad en pocos minutos.