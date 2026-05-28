Encontraron oro, plata y cobre en Malargüe: se realizará una exploración más profunda

Una minera confirmó que encontró oro, plata, cobre y molibdeno en Malargüe. Se trata de la firma canadiense Kobrea Exploration Corp., que lleva adelante la exploración del proyecto El Perdido, ubicado dentro del Malargüe Distrito Occidental Minero.

Según se detalló, la compañía ejecutó seis pozos diamantinos que totalizaron 2.358 metros perforados y aseguró que las señales geológicas encontradas indican que el núcleo principal del yacimiento todavía no fue alcanzado, ya que podría encontrarse a mayor profundidad y presentar mejores concentraciones minerales.

Según detalló la empresa, las perforaciones detectaron mineralización asociada a vetas de cuarzo y alteraciones típicas de sistemas de pórfidos cupríferos, uno de los modelos geológicos más buscados por la industria minera para proyectos de cobre a gran escala.

“Este primer programa de perforación en El Perdido ha confirmado un gran sistema de pórfido mineralizado. Los grados de cobre, oro y molibdeno que se han intersectado hasta la fecha son consistentes con los márgenes y niveles superiores de un sistema de pórfido”, afirmó James Hedalen, CEO de Kobrea Exploration Corp..

El ejecutivo explicó además que “la alteración, el venado y la intensidad de los sulfuros aumentan con la profundidad”, lo que refuerza la hipótesis de que la zona central del sistema todavía no fue alcanzada.

Los detalles de la exploración

La campaña exploratoria se desarrolló entre enero y abril de 2026, luego de que la empresa finalizara la construcción del camino de acceso y del campamento minero en noviembre y diciembre del año pasado.

Durante esta primera etapa, Kobrea perforó únicamente una parte del área objetivo, estimada en unos 2 kilómetros por 2 kilómetros, dentro del proyecto El Perdido.

Uno de los datos que más entusiasmó a los técnicos es que las señales geológicas se intensificaron a medida que avanzaron las perforaciones, aunque tres de los seis pozos debieron interrumpirse antes de alcanzar la profundidad prevista debido a dificultades geológicas.

La empresa adelantó que ya analiza incorporar nuevos equipos y técnicas para avanzar con una segunda fase de perforación más profunda durante la próxima temporada.