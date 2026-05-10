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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Encontraron en San Carlos a una adolescente de 14 años que era buscada en Malargüe: un hombre fue detenido

La menor, que era intensamente buscada en el sur de la provincia y en el Valle de Uco, fue hallada en Eugenio Bustos junto a un hombre mayor de edad, que quedó a disposición de la Justicia.

Una adolescente de 14 que era intensamente buscada en el sur provincial y el Valle de Uco fue encontrada en las últimas horas tras un operativo montado por la Unidad Investigativa de San Carlos, el cual se llevó a cabo en el marco de una causa por averiguación de paradero que lleva adelante la Unidad Fiscal de Malargüe.

Según indicaron fuentes policiales, el procedimiento se activó luego de un pedido de colaboración emitido por la Unidad Investigativa de Malargüe. Ante esta situación, se activó el operativo, que incluyó relevamiento de información y recorridas en distintos sectores del departamento de San Carlos para reconstruir los movimientos de la menor.

A partir de este trabajo, los efectivos policiales lograron establecer que la adolescente habría llegado al departamento acompañada por un hombre mayor de edad, por lo que se intensificaron las averiguaciones en la zona de La Consulta.

Posteriormente, los investigadores obtuvieron información precisa que ubicaba a la menor en inmediaciones de la plaza distrital de Eugenio Bustos, lugar hasta el que se trasladó personal policial, que logró dar con la adolescente y con el hombre señalado en la investigación.

Tras la intervención de los uniformados, tanto la menor como el hombre fueron trasladados a sede policial. La adolescente quedó bajo resguardo con intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), mientras que el sujeto mayor de edad quedó aprehendido y a disposición de la Oficina Fiscal de Malargüe.

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