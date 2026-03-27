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Encontraron a un hombre sin vida en una finca de Tunuyán

El hecho aún está bajo investigación y se espera que hayan conclusiones del caso en los próximos días de trabajo

Durante la madrugada de este viernes, vecinos de Tunuyán encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de una finca. La misma se encuentra sobre la calle Melchor Villanueva a escasos metros del arroyo Caroca.

Según informaron, este hallazgo provocó un importante despliegue policial y de servicios médicos, quienes certificaron la muerte y empezaron a investigar cuáles eran las posibles causas de este suceso inesperado en el departamento.

Por el momento, desde la Justicia tiene mucho peso la teoría de que esto fue un suicidio, pero las investigaciones recién están comenzando. Siendo así que lo único que se sabe es que la víctima tiene una herida de arma de fuego.

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