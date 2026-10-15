En Washington, Milei renovó su apoyo a Trump y Bolsonaro

Durante una presentación en la Gala del Mes de la Herencia Hispana celebrada en la capital estadounidense, el presidente, Javier Milei, volvió a posicionarse como una de las figuras centrales de la derecha continental. Ante un auditorio colmado por referentes del Partido Republicano y de la política conservadora internacional, el mandatario ratificó su respaldo explicito a Flávio Bolsonaro de cara al balotaje del 25 de octubre en Brasil y abogó por una consolidación del proyecto de Donald Trump en los comicios norteamericanos de noviembre.

Entre las figuras presentes se encontraba Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del exjefe de Estado brasileño Jair Bolsonaro, con quien el libertario intercambió un afectuoso abrazo tras su discurso. Durante su intervención, Milei celebró lo que calificó como un cambio de rumbo ideológico en América Latina, repasando los recientes triunfos y consolidaciones de la derecha en la región (como los de Daniel Noboa, Keiko Fujimori, José Antonio Kast y Rodrigo Paz, entre otros).

En ese marco, proyectó un triunfo del candidato brasileño frente a Luiz Inácio Lula da Silva y dedicó unas palabras a Jair Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario, catalogando su situación de “injusta”.

La propuesta de una alianza continental junto a la Casa Blanca

Milei sostuvo que el mapa político latinoamericano se está reconfigurando en favor de las ideas de la libertad y argumentó que la influencia del foro socialista pierde peso en la zona. Asimismo, atribuyó a la gestión de Trump los recientes movimientos hacia la democratización en Venezuela y la presión sobre el régimen cubano.

Bajo esa lectura, el jefe de Estado argentino instó a los líderes continentales a estructurar un bloque de contención común junto al gobierno estadounidense para frenar al socialismo. De igual modo, remarcó la trascendencia de las elecciones de noviembre en EE.UU., señalando que un triunfo conservador es crucial para el equilibrio global. Durante su alocución, también lanzó duras advertencias hacia el continente europeo, al que juzgó amenazado por el estancamiento económico y las dinámicas migratorias actuales.

Balance económico y réplica a las críticas

En el tramo final de su exposición, el Presidente repasó los indicadores macroeconómicos de su gestión, destacando los avances en materia de desregulación, el superávit energético y las proyecciones de exportación de gas hacia Europa para 2027. Además, valoró el volumen de inversiones canalizadas a través del RIGI, con fuerte foco en el sector minero.

Fiel a su estilo, respondió con dureza a las proyecciones de analistas y economistas heterodoxos que cuestionan la sostenibilidad del crecimiento concentrado en sectores primarios, ironizando con una analogía futbolística sobre la selección argentina. Para concluir, repasó cifras de su balance de gobierno, enfatizando la desaceleración inflacionaria, la reducción de la tasa de pobreza y una notable caída en el porcentaje de jóvenes que manifiestan su deseo de emigrar del país.