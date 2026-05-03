En Tupungato investigan un taller por presunto encubrimiento: secuestraron vehículos y capturaron a un hombre

Un hombre de 52 años fue aprehendido en Tupungato por presunto encubrimiento, luego de que la Policía detectara vehículos con irregularidades y uno de ellos con pedido por robo agravado en la zona de Cordón del Plata. Cabe destacar que la figura de encubrimiento suele aplicarse cuando una persona posee, oculta o interviene sobre bienes vinculados a un delito

Según el reporte policial, el procedimiento se realizó cerca de las 12 del sábado en el lote 13 del loteo Sabatini cuando efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), dependiente de la Jefatura de Cuerpos Especiales Valle de Uco, patrullaban el sector. Al llegar al lugar, los uniformados observaron varios vehículos en reparación en un taller donde funcionaban tareas de chapería, pintura y mecánica.

Durante la inspección, los efectivos detectaron un Chevrolet Corsa de tres puertas sin chapa patente colocada, con daños visibles y con la numeración del dominio presuntamente suprimida de manera intencional tanto en los cristales como en el sector del parante del vehículo.

Foto: Policía de Mendoza.

Posteriormente, revisaron una Peugeot Partner blanca que tampoco tenía patente colocada. Sin embargo, el dominio registrado en los cristales permitió verificar a través del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Valle de Uco que el rodado presentaba una medida pendiente por averiguación de robo agravado, en una causa tramitada por la Oficina Fiscal Virtual de Maipú.

Foto: Policía de Mendoza.

En ese momento salió del interior del taller un hombre que, al ser consultado por los rodados, manifestó que algunos eran de su propiedad y otros pertenecían a clientes.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, se ordenó la aprehensión del sospechoso y el secuestro de los vehículos, que fueron trasladados a sede policial.