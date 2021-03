“Lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de una manera que lleve a otros a unirse a ti” (Ruth Bader Ginsburg, Abogada y Jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos).

Durante la mañana del lunes se llevó a cabo este especial evento de gratitud a féminas del departamento cuyas tareas, oficios, profesiones u ocupaciones simbolizan la tenacidad por lograr la igualdad de género, ganando espacios y rangos en lugares que antes eran ocupados sólo por hombres.

El acto se desarrolló en el Centro Regional Universitario Tupungato y fue organizado por el Área de Género y Diversidad, dependiente de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio.

La cita convocó al Intendente Gustavo Soto, Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Antonio Baderrama; Presidenta de la Comisión de Género y Diversidad del HCD, Concejal Carmen Dicesare. Directores de: Desarrollo Social, Iván Battaglia; Gestión Cultural, Mónica Benítez y Educación, Adrián Castro; como así también a la Coordinadora del Área de Género y Diversidad, Rita Moyano; Director del Hospital Grl. Las Heras, Eduardo Hidalgo; Coordinadora del Área Sanitaria, Mariángeles Olmedo; Reina Nacional de la Vendimia, Mayra Tous y Virreina departamental de la Vendimia, Milagros Burgos.

Las mujeres destacadas recibieron como reconocimiento un cuadro y una manta artesanal tejida a crochet por talleristas de la Dirección de Gestión Cultural.

La Coordinadora Moyano aseveró que la división a su cargo es un espacio destinado a recibir, contener y apuntalar a mujeres que viven alguna problemática y necesitan ayuda por carecer de un entorno social que las acompañe, «Brindamos escucha activa y desde ahí un acompañamiento a la mujer en la situación que se encuentre, generalmente hay muchas situaciones de violencia de género algunas que necesitan denuncias o no, entonces vamos acompañando a la mujer en todo el proceso sea judiciable o no».

El 8 de marzo es una fecha movilizadora, significativa para quienes trabajan por un mundo con igualdad de derechos y oportunidades, de valoración y respeto, sin estigmas, estereotipos ni violencia.

El historiador Felipe Pigna indica que hay contradicciones en el relato sobre el incendio de 1908 en una fábrica de camisas de Nueva York en que murieron 129 mujeres luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo, el hecho instala la conmemoración del día de la mujer, no obstante lo indiscutible es la batalla que las trabajadoras impulsaban para mejorar las condiciones laborales.

En la actualidad permanece ese ímpetu femenino por tener participación activa dentro de la sociedad, en pie de emancipación y de un desarrollo íntegro.

Este año, el lema establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Día Internacional de la Mujer, es “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.

La ONU asume este lema, celebra los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario y la recuperación ante la pandemia de Covid-19.

Las deficiencias persisten, sin embargo las organizaciones y movimientos continúan doblegando sus esfuerzos, especialmente las jóvenes, que buscan justicia social, igualdad por medio de sus acciones, desde la manera de dirigirse, hablar, indagar y actuar, cuestionando las normas, transformando costumbres arraigadas, cambiando leyes, tomando medidas e inspirando al resto para crear un mundo sin discriminación de género.

Las historias de las ocho mujeres distinguidas

Marta Herminia Coria

Es una de las mujeres más longevas del departamento. Durante su vida se dedicó a ser modista y a los 80 años comenzó con un taller de tallado en madera en la Universidad Nacional de Cuyo, dictado en la Provincia de Mendoza.

Esta querida adulta mayor enseña que no hay tiempo ni edad para hacer lo que a uno le gusta, para seguir perfeccionándose y ser agradecido todos los días, por tener un día más de vida para hacer lo que se ama.

La estimada abuela, según su experiencia de vida, brindó un consejo a todas las mujeres, «Sí les gusta alguna actividad tienen que seguir y trabajar para salir a flote y si no le gusta no conviene que la sigan».

Brunilda Arias

Hace 25 años que ejerce la profesión de enfermería y ha cumplido 20 años trabajando en el Área Sanitaria, siendo la profesional con más antigüedad en el Área.

Estudió en Tunuyán para Auxiliar de Enfermería en la Academia de Navarro y luego se profesionalizó en el Hospital Lagomaggiore. Durante la pandemia, ha realizado un importante trabajo junto a los profesionales que se desempeñan en el Área Sanitaria.

Viviana Patricia Juri

Se desempeñó como docente durante 35 años y como directora de escuela por 13 años.

Luego de jubilarse, decidió desafiarse a sí misma, comenzando a estudiar para ser gasista, oficio del que se matriculó y al que se dedica en la actualidad. Durante el ejercicio del mismo ha tenido que luchar contra muchas barreras impuestas por la desigualdad de género.

Beatriz Cervilla

Inició su pasión por la enfermería en 1980. Es una de las enfermeras con más años de antigüedad del Hospital General Las Heras, destacándose por su labor en la institución, pero también en su vida personal, superando las adversidades de la vida. En ella se ven representadas todas aquellas mujeres que debieron y deben cumplir con el rol de madre y padre al conformar una familia. Además es parte del equipo que lleva adelante la Campaña de Vacunación contra el Covid-19.

Lidia Moreno

Se desempeñó en el rubro de la panadería durante 42 años. También, hace 3 años que cumple con una importante labor social como Presidenta de la Asociación Civil “Meraki”, que trabaja para contribuir con la salud de Tupungato, realizando proyectos de prevención de diferentes enfermedades y ayudando con la compra de indumentaria e insumos para el Hospital Las Heras. Durante la pandemia ha brindado su ayuda y llevado a cabo diferentes campañas en barrios carenciados, facilitando información para la prevención y tratamiento por Covid-19 y otras enfermedades.

Yamila Salinas

Es obrera rural y una apasionada de la vid.

Es tiempo de cosecha, de vendimia, y a ella la hacen hombres y mujeres. Por eso es importante reconocer a Yamila, en ella están representadas todas las mujeres tupungatinas que trabajan y cuidan nuestros viñedos, que aman su oficio y que todos los días se levantan, sin importar las condiciones climáticas, el día y la hora, para hacer los mejores vinos de altura del mundo.

Claudia Betiana Maya

Ha dedicado toda su vida a ser chofer. Hace algunos años, vivía en la Estancia Bombal donde era tractorista y manejaba trafic.

Ahora es chofer profesional de camiones, trabaja para una empresa mendocina, y se dedica a hacer viajes nacionales e internacionales. Ella es un claro ejemplo de que no hay profesiones y oficios que sean para hombres o mujeres. La conductora de camiones Claudia Maya aseveró que no tuvo que atravesar muchas adversidades en el ámbito de chóferes, una actividad que en general es elegida por varones, «Siempre tuve muy buena aceptación de todos los colegas y gracias a Dios tuve la oportunidad que dos empresas me contratarán para trabajar y de ahí fui formándome».

Ana María Juri

Dedicó 42 años de su vida a la docencia, trabajó en diferentes escuelas rurales y de ciudad, acompañando a sus alumnos desde la educación y el resurgimiento de los valores, siendo una gran conciliadora frente a los derechos de los niños y niñas.

También ha tenido una gran labor en la sociedad tupungatina. Actualmente es parte de la Cooperadora del Hospital General Las Heras, actividad que desempeña desde su jubilación.