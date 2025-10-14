En septiembre 2025, cuánto necesitó una familia mendocina para no ser pobre

El nuevo informe de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) confirmó que el costo de vida en Mendoza sigue escalando. En septiembre de 2025, una familia tipo —integrada por dos adultos y dos menores— necesitó $1.064.293,40 para superar la línea de pobreza, mientras que el ingreso mínimo para no caer en la indigencia fue de $436.185,82.

En tanto, una persona sola requirió $344.431,52 para no ser pobre y $141.160,46 para cubrir solo sus necesidades alimentarias básicas. Ambas cifras representan un incremento mensual que mantiene la tendencia al alza observada en los últimos meses.

El aumento está directamente relacionado con la inflación provincial del 2,2% registrada en septiembre, impulsada por los rubros vivienda y servicios básicos, que crecieron cerca del 4%, seguidos de transporte y comunicaciones (3,1%) y otros bienes y servicios (3,8%). En contraste, el rubro esparcimiento fue el de menor variación, con solo 0,6% de incremento.

La canasta básica alimentaria (CBA) —que mide el costo de los alimentos esenciales para cubrir las necesidades nutricionales mínimas— también subió y alcanzó los $436.185,82 para una familia tipo, según la metodología utilizada por la DEIE. Este indicador determina la línea de indigencia, es decir, el umbral de ingresos por debajo del cual un hogar no puede garantizar una alimentación suficiente.

Valores de la canasta básica total (CBT) y canasta básica alimentaria (CBA)

Por su parte, la canasta básica total (CBT) incluye además de los alimentos, bienes y servicios no alimentarios, como vestimenta, transporte, educación y salud, que reflejan el gasto necesario para satisfacer las necesidades básicas de la población.

El informe, publicado este 13 de octubre, muestra que el costo de vida en Mendoza se mantiene levemente por encima del promedio nacional —que registró una inflación del 2,1% según el INDEC—, aunque la variación acumulada anual en la provincia es menor (20,2% frente al 22% nacional).

Estos valores evidencian que, pese a la desaceleración inflacionaria general, la canasta familiar mendocina sigue en ascenso, golpeando especialmente a los hogares de clase media y trabajadores formales, que deben destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos para cubrir gastos básicos como alimentos, energía y transporte.

La tendencia al alza de la canasta básica refleja, además, el desafío que representa la pérdida del poder adquisitivo en un contexto de ajuste y tarifas en aumento, donde las familias mendocinas ven cada mes cómo sus ingresos se alejan un poco más de la canasta mínima de consumo.