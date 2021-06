Vecinos y vecinas manifiestan que el acceso al lugar se encuentra restringido.

En las últimas horas una serie de manifestaciones se han vuelto virales, incluso apareció una solicitada de firmas que tiene por objetivo hacer que el municipio de San Carlos libere a la circulación de personas, la zona de Huayquerías, un espacio muy rico en cuanto a atracción turística que aseguran “está cerrado con candado”.

“Hoy ese lugar está cerrado con candado, no sabemos que paso con el convenio que había con el supuesto dueño del lugar. Nadie puede entrar si no es pagando una excursión (medio estúpido que hemos ido a ese lugar toda la vida y hoy tengamos que pagar a un guía), nadie puede disfrutar de ese paraíso”, expresó entre tantos, Claudio Ruiz, en redes sociales al no tener acceso al lugar.

Este mismo pedido-reclamo se ha vuelto viral y en una cosa es coincidente: hoy en San Carlos no existe –por ejemplo- la posibilidad de entrar a la zona de la Laguna del Diamante si no es a través de una empresa (servicio tercerizado) que posibilite la llegada. Desde la comuna no existe plan o programa propio que fomente la llegada de personas hasta allí.

Quienes durante años han realizado viajes hasta el lugar, sostienen que se puede llegar pero ninguno de estos prestadores particulares, puede garantizar el acceso al lugar, parece ser que la Laguna es un espacio preservado por demás a la llegada de personas; a no ser que se forme parte de una excursión a través de una empresa.

La solicitada agrega: “Pidamos al municipio (Rolo Scanio) que blanquee la situación del lugar (situación catastral), que permitan el ingreso a los sancarlinos y que prohíban actividades (motocrós) que están degradando el lugar y dejándolo sin fauna, impactando la flora y senderos, y que regule el resto de las actividades deportivas y culturales que ahí se realizan sin ningún estudio de impacto o de capacidad de carga”, puntualiza.

Este tipo de situaciones se presentan hace un tiempo en San Carlos y plantea una paradoja; ya que se pretende recibir a turistas para esta temporada con espacios cerrados, o quizá esté reservado solo para nuevos turistas en temporada.

