En qué se gastará el 75% de los Fondos del Resarcimiento

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, suscribieron un acuerdo en mayo de 2024. Este pacto permitió liberar los fondos de Portezuelo del Viento para ser redirigidos hacia un plan de obras de infraestructura en la provincia.

Desde el anuncio de las primeras obras en octubre de ese mismo año, el Gobierno provincial ha avanzado significativamente en la asignación de recursos. A la fecha, se ha comprometido cerca del 75% de los 1.023 millones de dólares que Mendoza recibió como resarcimiento de la Nación por los perjuicios ocasionados por la Ley de Promoción Industrial, según señaló diario El Sol.

Según la Subsecretaría de Infraestructura, a cargo de Marité Baduí, la inversión destinada a diversas obras de agua, riego, calzadas e infraestructura asciende a aproximadamente 800 millones de dólares.

Entre los proyectos de mayor envergadura financiados con estos fondos, se destacan las intervenciones planificadas en las Rutas Nacionales 143, 7 y 40, la reactivación del Tren de Cercanías, y diversas obras de Irrigación y electricidad.

La obra de la Ruta Nacional 143 es la que presenta el mayor avance, con un llamado a licitación y apertura de sobres ya realizados. Nueve empresas compiten por la ejecución de estos trabajos, cuyo costo estimado es de unos 44 millones de dólares.

Próximamente, antes del 15 de diciembre, se espera el llamado a licitación para la Ruta Nacional 40 (Acceso Sur). Aunque el costo exacto no se ha revelado, se proyecta que rondará los 50 millones de dólares.

Por su parte, la intervención en la Ruta Nacional 7 (Acceso Este) está valuada en algo más de 90 millones de dólares y su licitación se realizaría recién durante el primer trimestre de 2026.

El proyecto del Tren de Cercanías busca establecer una conexión de infraestructura entre la Estación Libertador General San Martín (en San Martín) y la Estación Gutiérrez (en Maipú), un tramo esencial que se vinculará con la línea actual del Metrotranvía.

El alcance del proyecto contempla la renovación de la Vía Ascendente y su infraestructura asociada, además de la adquisición de material rodante. El presupuesto aprobado para esta iniciativa es de $212.886.714.451 (IVA incluido), equivalente a cerca de 144 millones de dólares.

Se prevé un plazo de ejecución de 12 meses, y se estima que la construcción generará 150 empleos directos y 300 indirectos. La apertura de sobres de este proyecto, que inicialmente estaba programada para el 26 de noviembre, fue postergada y se llevará a cabo el 3 de diciembre.

Desde el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial aclararon que, si bien se obtuvo la aprobación legislativa para tomar deuda para financiar las obras, los fondos están asignados, por el momento, a la partida del Fondo del Resarcimiento hasta que se concrete la toma de deuda.

En el ámbito energético, la mayor inversión se ha destinado a la construcción de la Estación Transformadora del Valle de Uco y la ampliación de la Estación Transformadora Capiz, con un presupuesto de 51,2 millones de dólares. Actualmente, estas obras se encuentran en la etapa de estudio de ofertas.

Finalmente, en lo que respecta al recurso hídrico, la obra de mayor costo asignado es la modernización de riego del canal matriz Valle de Uco-Sistema presurizado Paraje Altamira, con un presupuesto de 55,38 millones de dólares. La licitación ya se realizó, y tras la apertura de sobres el 9 de septiembre, se están analizando cinco propuestas para definir la empresa encargada de los trabajos.