En qué consiste el adicional para policías que blanqueó Mendoza

El Ejecutivo provincial avanzó con una modificación de fondo en los salarios de las fuerzas de seguridad al incorporar al sueldo básico un adicional que durante años se pagó por separado, lo que implica una mejora directa en los ingresos. La medida se enmarca en un aumento escalonado que se aplicará entre marzo y mayo.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, explicó que se trata del blanqueo del ítem 2626, un componente creado en 2004 para reconocer particularidades del trabajo policial (como el riesgo psicofísico y la responsabilidad jerárquica). Hasta ahora, ese monto era remunerativo pero no integraba el básico.

Con este cambio, el adicional deja de existir como concepto independiente y pasa a formar parte del salario base, lo que genera un efecto en cadena sobre otros ítems (antigüedad, título y servicios extraordinarios). Según detallaron, el proceso ya había comenzado en 2025 con la incorporación del 50% y ahora se completa con el porcentaje restante.

En términos concretos, el salario básico promedio alcanzará los 1.354.000 pesos, aunque el impacto final será mayor en los próximos meses (cuando se termine de reflejar completamente el blanqueo en las liquidaciones). La medida también alcanzará a los retirados, ya que el adicional queda integrado a la asignación de clase.

En paralelo, Rus encabezó junto al gobernador Alfredo Cornejo la presentación de las nuevas armas no letales Taser 7, que ya comenzaron a utilizarse en la Ciudad de Mendoza. Según indicaron, en los primeros casos su sola activación sonora fue suficiente para disuadir situaciones de violencia (sin necesidad de disparo), marcando un nuevo enfoque en prevención dentro de la seguridad urbana.