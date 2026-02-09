En plena tensión por el precio de la uva, el Gobierno anunció créditos para la cosecha 2026

En un escenario marcado por reclamos de los productores y protestas en las rutas, el Gobierno de Mendoza lanzó una nueva línea de créditos destinada a pequeños y medianos viñateros para afrontar los costos de la cosecha 2026. El anuncio se conoció en la previa del caravanazo convocado por la Asociación de Viñateros, que este martes llegará hasta la Legislatura provincial.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Producción a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), busca aliviar la situación financiera de un sector atravesado por una fuerte crisis, en medio de la puja con la industria por el precio de la uva.

Los créditos están dirigidos a productores y cooperativas vitivinícolas con superficies cultivadas de hasta 20 hectáreas. En el caso de las cooperativas, el financiamiento permitirá asistir a sus asociados en los gastos vinculados a la cosecha y el traslado de la uva.

Según se informó oficialmente, los montos varían de acuerdo al tipo de uva. Para uvas no varietales, el financiamiento alcanza los $7.000 por quintal, mientras que para uvas varietales asciende a $9.000 por quintal. Desde el Gobierno señalaron que estos valores permiten cubrir una parte relevante de los costos operativos de la vendimia.

El esquema de financiamiento contempla una tasa de interés equivalente al 50% de la tasa activa del Banco Nación, actualmente cercana al 20% nominal anual. El reintegro del crédito, que incluye capital e intereses, se realizará en dos cuotas con vencimientos el 15 de noviembre de 2026 y el 15 de enero de 2027, un calendario que busca ajustarse a los tiempos de comercialización del vino y la uva.

Para acceder a los créditos, se aceptarán distintas garantías, entre ellas el Fideicomiso de Garantía de Vino y Mosto, garantías hipotecarias, prendas sobre automotores y avales de Sociedades de Garantía Recíproca. En montos inferiores a $17 millones, también se admitirá la fianza personal.

Además de la línea crediticia, el Gobierno informó que adelantó $1.754 millones del seguro agrícola a productores afectados por contingencias climáticas como heladas y granizo.

En paralelo, el conflicto por el precio de la uva sigue escalando. Productores de distintas zonas de la provincia anunciaron un caravanazo para visibilizar su reclamo y exigir la intervención del Estado. Desde el sector sostienen que los valores ofrecidos por la industria no alcanzan para cubrir los costos de producción.

El presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza, Eduardo Córdoba, advirtió que la industria pretende pagar “igual o menos que el año pasado”, pese a que los costos aumentaron de manera significativa. El objetivo de la movilización es presionar para que el Gobierno provincial fije un precio indicativo que sirva como referencia en la negociación entre productores e industria.

La inscripción para acceder a los créditos estará abierta hasta el 30 de abril de 2026 y se realiza a través del sitio web del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, con atención presencial y virtual habilitada para los interesados.