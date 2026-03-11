En plena recuperación, Juan Cruz Yacopini recibió una visita que dejó un mensaje que conmovió a todos

A casi tres meses de haber sufrido un grave accidente en El Carrizal, el piloto mendocino Juan Cruz Yacopini continúa con su proceso de rehabilitación, el cual está llevando a cabo en Buenos Aires. Inmerso en su lucha personal por recuperarse por completo, recibió una visita del corredor brasileño Francisco Barretto, quien viajó especialmente a la Argentina para acompañarlo.

En ese marco, tras el encuentro, Barretto publicó imágenes en sus redes sociales y compartió un mensaje de apoyo que emocionó a propios y extraños. “Hay momentos en la vida que nos hacen parar y darnos cuenta del verdadero significado de la fuerza. La vida te ha puesto ante una dura batalla“, expresó el brasileño al referirse a la situación que atraviesa el mendocino.

En su conmovedor mensaje, Barretto detalló: “Esta semana viajé a Argentina para darte un abrazo. Fui con un corazón pesado… ¡pero volví con el corazón lleno!”.

Además, en su posteo el piloto brasileño resaltó la actitud con la que Yacopini afronta este difícil momento, al destacar que “incluso después de todo lo que ha pasado, sigues siendo exactamente la persona que siempre has sido: juguetón, sonriente y con una fuerza interior que impresiona a cualquiera“.

En referencia al proceso de rehabilitación del mendocino, Barretto dijo: “Semana tras semana estás convirtiendo lo que parecía imposible en esperanza. Pequeños pasos, grandes victorias. Esto solo está al alcance de personas especiales verdaderos guerreros como vos!“

“Siempre te he conocido como un ganador. Dentro y fuera de la pista. Y hoy sé que te enfrentas a la carrera más grande e importante de tu vida…¡Y creo, desde el fondo de mi corazón, que lo ganarás!. !Estaremos contigo en cada paso de este viaje. Y nunca olvides “¡SÍ O SÍ! “ VAMOOOO HERMANO…“, concluye el mensaje del brasileño hacia Yacopini.

El accidente de Juan Cruz Yacopini

Cabe recordar que el pasado 19 de diciembre Yacopini sufrió un grave traumatismo cervical luego de arrojarse al agua en una zona de poca profundidad del dique El Carrizal, lo que le provocó lesiones severas, por lo que tuvo que se asistido de urgencia. Durante su traslado hacia el Hospital Perrupato, el deportista sufrió un paro cardiorrespiratorio que fue revertido mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar. Una vez estabilizado, fue ingresado al nosocomio, donde recibió atención inicial, y posteriormente fue derivado a la Clínica de Cuyo, donde fue intervenido quirúrgicamente el pasado 30 de diciembre.

La operación estuvo a cargo de neurocirujanos y traumatólogos especialistas en columna, quienes realizaron un seguimiento permanente de la evolución clínica. De acuerdo a lo comunicado por su entorno familiar, el resultado de la operación fue positivo.

Tras la intervención, el deportista fue trasladado en un vuelo sanitario hacia la clínica Fleni, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, donde continúa con su rehabilitación. Cabe destacar que se trata de una institución especializada en tratamientos neurológicos.