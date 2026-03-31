En plena carrera electoral, Ulpiano Suárez se diferenció de Cornejo y criticó al gobierno de Milei

La carrera electoral para suceder a Alfredo Cornejo como gobernador ya comenzó, y algunos aspirantes juegan sus cartas. Es el caso de Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza. Alineado al Mandatario provincial, aunque sin ser “cornejista puro“, el Jefe comunal hace equilibrio para forjar un sello propio. Y eso se vio de manifiesto, quizás como nunca antes, durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante capitalino.

“Gobernar no es describir la realidad, es transformarla“, comenzaba el discurso de Suarez, quien al hacer un repaso de su último año de gestión se tomó un tiempo para sentar postura y lanzar críticas al Gobierno nacional. Este posicionamiento del intendente capitalino llama particularmente la atención, ya que el presidente Javier Milei es aliado del gobernador Alfredo Cornejo.

Si bien antes Suarez había mostrado con matices sus diferencias con Milei, esta vez fue más allá y criticó de manera abierta la gestión del libertario y reclamó enfáticamente por la falta de recursos que Nación envía a provincias y municipios.

El intendente capitalino se diferenció de Cornejo y cargó contra el gobierno de Milei.

En ese contexto, resaltó los logros de su gestión a pesar de una Argentina a la que describió como “tensa” y “golpeada por la incertidumbre económica y por una fatiga social que no admite relatos vacíos“. “El cansancio de la gente de ver cómo se transfieren culpas de un escritorio a otro y de escuchar más del pasado que del presente es evidente“, aseguró Suarez.

El foco central de las críticas que el intendente le hizo al gobierno de Milei estuvo puesto en la repartición de los recursos. En ese sentido, calificó como “crítica” la coordinación fiscal entre Nación, provincias y municipios, y sentenció: “La Nación ha tensado al extremo la distribución de recursos hacia las provincias y, por ende, a los municipios. Los datos son elocuentes: durante 2024 y 2025 los recursos de origen nacional recibidos por nuestras jurisdicciones cayeron en promedio un 7% con respecto a 2022 y 2023“.

Según Suarez, esto se intensificó en 2026. De acuerdo a las palabras del Jefe comunal, sólo durante los primeros dos meses del año, las transferencias automáticas del Tesoro Nacional cayeron otro 5%. En cuanto a la inversión pública, Suarez aseguró que en 2025 ésta se desplomó del 2% al 0,2% del PBI.

“Cuando se deja de atender demandas sociales, esas no desaparecen…golpean en la puerta del municipio, que es la primera línea de respuesta del Estado. Y en este escenario, no somos todos iguales, como algún funcionario nacional nos quiere hacer creer“, disparó Suarez.

Reclamos por una “distribución justa” de los recursos

En medio de sus críticas al Gobierno nacional, Suarez aseguró que “el federalismo no puede ser solo una declaración de principios“, sino que debe apoyarse en una distribución justa de recursos. En ese sentido, sentenció: “Hoy ese equilibrio está roto“.

En ese marco, el Intendente se dirigió a los legisladores nacionales, a quienes les solicitó que retomen de manera urgente “la discusión sobre la matriz impositiva del país. Es necesaria una reforma gradual de la coparticipación que fortalezca la autonomía provincial y municipal“.

Ulpiano Suarez apunta contra Nación y reclama una distribución de recursos “más justa”.

Además, también le reclamó “en lo inmediato” a Nación una nueva distribución del impuesto a los combustibles líquidos. “No es aceptable que las provincias y municipios recibamos apenas el 10,4% de lo que pagan los ciudadanos, cuando hoy soportamos el 100% del mantenimiento de la estructura vial“, expresó Suarez.

En sintonía con su discurso, el intendente capitalino mostró su apoyo a la iniciativa de los gobernadores que busca aumentar la participación en los Aportes del Tesoro Nacional, y solicitó que el 100% de estos sea coparticipable. “No pedimos privilegios, pedimos equidad, reglas claras y transparencia en la distribución de los recursos que generamos los argentinos“, expresó.

Un reclamo por Estación Mendoza

Las quejas de Suarez contra Nación no se limitaron a la distribución de recursos. Durante otro pasaje de su discurso, el intendente reclamó por la falta de respuesta por parte de la Administración de Bienes del Estado en referencia al pedido de subasta de los terrenos ubicados en calle Las Heras y Belgrano de Ciudad, donde alguna vez estuvo la estación del Ferrocarril. “Desde el Municipio hemos cumplido con todos los compromisos asumidos con el Gobierno nacional para que de una vez por todas esa mancha urbana se transforme en un nuevo polo de desarrollo“, aseguró el Jefe comunal. En ese sentido, expresó que “sólo resta la voluntad política de Nación para subastar bienes que a la fecha están ociosos en el patrimonio del Estado“.

Para Ulpiano Suarez, en un contexto en el que se habla de que Argentina necesita que lleguen inversiones, “con la firma de un simple decreto- podría habilitarse la subasta de ese inmueble“, lo que posibilitaría la llegada de dinero fresco. “La verdad, es inentendible la falta de respuesta desde la Administración de Bienes del Estado. La pelea mediático-judicial no mejora espacios públicos ni atrae inversiones, sólo la gestión eficiente logra resultados. A la fecha, a más de un año, seguimos sin respuestas“, arremetió el intendente capitalino.

Cabe recordar que el emplazamiento está destinado al proyecto “Estación Mendoza“, cuyo objetivo es “es recuperar social, ambiental y urbanísticamente el inmueble”. Actualmente, dichos terrenos albergan, entre otras cosas, un paseo de artesanos y es sede del “Museo Tren Cultural”, que es un vagón acondicionado para muestras y talleres artísticos.