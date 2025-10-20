Search
mauricio-macri-mendoza-hotel-hilton-pro-gabriel-pradines
En plena campaña, un candidato a concejal presentó una denuncia contra Aysam

El senador del PRO, Gabriel Pradines, presentó una denuncia por los desbordes cloacales en Guaymallén.

El senador del PRO, Gabriel Pradines, denunció ante la Secretaría de Ambiente un “daño ambiental” en Guaymallén y pidió sanciones y saneamiento urgente a AYSAM

El legislador presentó una denuncia formal ante la Subsecretaría de Ambiente solicitando la intervención inmediata por el “daño ambiental” derivado de desbordes cloacales y la disposición ilícita de efluentes vinculados a la red maestra de saneamiento en 2 de Mayo y Severo del Castillo (Los Corralitos, Guaymallén), señalando como responsable a AYSAM SAPEM.

En el escrito, Pradines pide que el organismo instruya procedimientos preventivos, de control y sancionatorios para cesar el daño, y que se eleve compulsa a los entes competentes —Fiscalía de Estado, Ministerio Público Fiscal y Departamento General de Irrigación—. También solicita coordinar acciones urgentes entre la Provincia, AYSAM, Irrigación y los municipios de Guaymallén y Lavalle para un abordaje integral.

La presentación remarca que el problema lleva años de denuncias vecinales y la realizadas propio senador en reiteradas oportunidades. La falta de inversión y coordinación derivó en un “vertedero a cielo abierto” con impacto sanitario y productivo interjurisdiccional, afectando a hogares, alimentos y sectores productivos.

“La deficiente prestación del servicio y la ausencia de coordinación han provocado un daño ambiental de magnitud con impacto en la salud, el ambiente y la producción. Corresponde la intervención urgente de la autoridad ambiental y el saneamiento inmediato”, sostiene la presentación.

ETIQUETAS:

GuaymallénGabriel Pradinesaysam

