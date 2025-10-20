En plena campaña, un candidato a concejal presentó una denuncia contra Aysam

El senador del PRO, Gabriel Pradines, denunció ante la Secretaría de Ambiente un “daño ambiental” en Guaymallén y pidió sanciones y saneamiento urgente a AYSAM

El legislador presentó una denuncia formal ante la Subsecretaría de Ambiente solicitando la intervención inmediata por el “daño ambiental” derivado de desbordes cloacales y la disposición ilícita de efluentes vinculados a la red maestra de saneamiento en 2 de Mayo y Severo del Castillo (Los Corralitos, Guaymallén), señalando como responsable a AYSAM SAPEM.

En el escrito, Pradines pide que el organismo instruya procedimientos preventivos, de control y sancionatorios para cesar el daño, y que se eleve compulsa a los entes competentes —Fiscalía de Estado, Ministerio Público Fiscal y Departamento General de Irrigación—. También solicita coordinar acciones urgentes entre la Provincia, AYSAM, Irrigación y los municipios de Guaymallén y Lavalle para un abordaje integral.

La presentación remarca que el problema lleva años de denuncias vecinales y la realizadas propio senador en reiteradas oportunidades. La falta de inversión y coordinación derivó en un “vertedero a cielo abierto” con impacto sanitario y productivo interjurisdiccional, afectando a hogares, alimentos y sectores productivos.

“La deficiente prestación del servicio y la ausencia de coordinación han provocado un daño ambiental de magnitud con impacto en la salud, el ambiente y la producción. Corresponde la intervención urgente de la autoridad ambiental y el saneamiento inmediato”, sostiene la presentación.