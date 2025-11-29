Search
CIUDAD DE MENDOZA

En Plaza Italia de Ciudad: dos jóvenes fueron descubiertos vandalizando un monumento y fueron obligados a reparar los daños

Una cámara del sistema de monitoreo de la Ciudad de Mendoza detectó a dos jóvenes realizando pintadas en un monumento del espacio verde. Fueron interceptados por preventores y obligados a reparar los daños.

La Plaza Italia, uno de los principales espacios verdes de la Ciudad de Mendoza, fue foco de un acto de vandalismo cuando dos jóvenes realizaron pintadas en uno de sus momumentos.

El hecho fue captado por el sistema de videovigilancia, lo que permitió el rápido accionar de los preventores, quienes detuvieron a los infractores y los obligaron a reparar el daño. A través de las tomas de la Cámara 2-12 se pudo capturar el momento en el que un hombre y una mujer pintaban el monumento.

Tras ser abordados por preventores municipales, y bajo su estricta supervisión, los jóvenes fueron obligados a remover la pintura mediante el uso de diluyente y aguarrás.

Según informaron desde el municipio, ambos fueron sancionados conforme lo establece el Código de Convivencia de la Ciudad de Mendoza, y el caso será elevado al Jurado Vecinal para que se evalúen posibles medidas complementarias.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozavandalismopreventoresPlaza ItaliaCódigo de Convivencia

