En pie de guerra: las razones por las que sigue el paro de los Judiciales

Los Judiciales todavía no logran llegar a un acuerdo en paritarias y llevan dos semanas de paro. La medida de fuerza se siente con fuerza en la Justicia local que está viendo resentida la atención. El secretario del gremio, Ricardo Babillón, explicó las razones que llevaron a esta huelga indefinida.

“Llevamos dos semanas de paro porque no recibimos respuestas. Nosotros estamos reclamando la reapertura de paritarias. El gobierno decidió unilateralmente cerrar paritarias y dar por finalizadas las negociaciones salariales. Ante esto, no nos dejó más opción que comenzar el plan de lucha”, explicó Babillón en declaraciones radiales.

El gremialista señaló que en este momento una persona que recién ingresa percibe entre 320 mil y 340 mil pesos, por debajo de la línea de indigencia. Según señaló, desde enero de 2023 a la fecha, los empleados judiciales perdieron un 240% de poder adquisitivo. Lo que buscan en concreto los Judiciales es una oferta salarial superadora.

Con manzanas hay que explicarle al gobernador que nos quejamos pq paga sueldos de pobreza. pic.twitter.com/cDs8O1Gvbl — Judiciales Mendoza (@judicialesmdz) May 16, 2024

Por ahora el paro seguirá latente hasta que se retome el diálogo con el Gobierno para poder llegar a algún acuerdo. Además, Babillón señaló que le exigen a la Corte que tome un rol activo en la discusión de los sueldos de los judiciales.

Por el momento, hay dos oficinas fiscales en funcionamiento, una en San José y la otra en el Polo Judicial. Además, el gremialista amenazó con seguir la lucha si el Ejecutivo les descuenta los días no trabajados. El paro está votado hasta el viernes 17 de mayo, pero no dudan en extenderlo si no reciben una propuesta superadora.

“No nos vamos a bajar de esta lucha, sino terminamos siempre igual cediendo ante la presión del gobierno y en algún momento hay que cambiar la historia”, añadió.

Por su parte, el miércoles el gobernador Alfredo Cornejo tildó de “inexplicable” el paro de los empleados de la Justicia.