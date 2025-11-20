En octubre, la balanza comercial alcanzó un superávit de US$800 millones

De acuerdo al último informe Informe de Intercambio Comercial Argentino difundido por el INDEC, el intercambio comercial argentino aumentó 14,9% interanual en octubre y alcanzó los US$15.107 millones, lo que hizo que la balanza comercial registrara un superávit de US$800 millones. Se trató del vigésimo tercer mes consecutivo con saldo positivo.

Según los datos aportados, el incremento del intercambio respondió al crecimiento simultáneo de exportaciones e importaciones, que avanzaron 13,1% y 16,9% interanual respectivamente. Las ventas externas totalizaron US$7.954 millones y estuvieron impulsadas por un aumento de 13,9% en las cantidades, mientras que los precios cayeron 0,7%.

En el caso de las importaciones, sumaron US$7.154 millones tras un incremento de 19,7% en las cantidades y una baja de 2,4% en los precios. Si bien el saldo comercial se mantuvo en terreno positivo, el superávit de octubre fue US$112 millones menor al registrado en el mismo mes de 2024.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, las exportaciones alcanzaron los US$71.487 millones, lo que implicó una suba de 8,1% interanual, mientras que las importaciones ascendieron a US$64.641 millones, con un incremento de 28,9%. El saldo global del período se ubicó en US$6.846 millones.

El INDEC también informó que el índice de términos del intercambio registró una mejora de 1,7% en octubre. Entre los principales socios comerciales, la India fue el país con mayor superávit bilateral (US$373 millones), seguido por Chile (US$362 millones) y Estados Unidos (US$310 millones).