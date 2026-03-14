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GIRA POR EE.UU

En Nueva York, Alfredo Cornejo adelantó que San Jorge podría producir cobre para fines de 2027

El Gobernador mantuvo reuniones con inversores en Wall Street, de los que aseguró que mostraron interés en el potencial de Mendoza en cobre, potasio y energía.

Este viernes, a través de un posteo en sus redes sociales, el gobernador Alfredo Cornejo hizo un balance positivo de su viaje a Estados Unidos y aseguró que existen “grandes expectativas” entre inversores internacionales por el potencial productivo de la provincia.

Luego de su participación en la Argentina Week 2026, en Nueva York -donde mantuvo reuniones con representantes de Morgan Stanley, Deutsche Bank y la minera First Quantum Minerals-, Cornejo hizo un posteo en su cuenta en la red social “X” en el que expresó que “en todos los encuentros pude comprobar que hay grandes expectativas por el potencial minero que tiene la provincia, con cobre, potasio y otros minerales críticos“.

En su publicación, el Gobernador detalló que durante la reunión con ejecutivos de Morgan Stanley se abordó el desarrollo del sector petrolero, con especial foco en la actividad vinculada a Vaca Muerta. En ese marco, sostuvo que el crecimiento de esa actividad requiere “avanzar en infraestructura que le dé escala a ese crecimiento, con logística y transporte“.

Foto: Prensa del Gobierno de Mendoza.

Por su parte, en referencia a su reunión con referentes de Deutsche Bank, Cornejo dijo que se repasó el desarrollo del proyecto de potasio, “una iniciativa de gran escala que requiere infraestructura y financiamiento para desplegar todo su potencial“.

La agenda del mandatario mendocino en Nueva York finalizó con una reunión con autoridades de First Quantum Minerals, una de las principales productoras de cobre a nivel global. De acuerdo con lo señalado por Cornejo, la compañía evalúa abrir una oficina en la provincia e iniciar campañas de exploración, debido a “nuestra ubicación estratégica y las condiciones que ofrecemos para que este tipo de inversiones puedan desarrollarse“.

Avances en PSJ Cobre Mendocino

Una de las cartas que mostró Cornejo ante los inversores de Wall Street fue el Proyecto San Jorge, en Uspallata. En referencia a éste, el Gobernador resaltó su ubicación estratégica: “El proyecto San Jorge tiene características muy competitivas porque está cerca de infraestructura clave. Se ubica a siete kilómetros de una ruta provincial y a quince kilómetros de la ruta internacional que conecta con Chile, por donde podría salir su producción“.

Además, Cornejo destacó que -luego de la aprobación de su DIA en la Legislatura provincial- el proyecto se encuentra en una etapa avanzada: “De acuerdo con las estimaciones actuales, el proyecto podría comenzar a producir cobre entre finales de 2027 y el primer semestre de 2028“.

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