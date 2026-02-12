En menos de una hora se agotaron las entradas para el Acto Central de la Vendimia: ¿y las repeticiones?

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya está a la vuelta de la esquina, y las expectativas crecen a cada minuto. Al menos así lo demuestra la respuesta del público, que este jueves agotaron las entradas para el Acto Central ni bien salieron a la venta. En menos de una hora, las localidades para la jornada principal –que se desarrollará el 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day– se volaron.

Cabe recordar que desde el mediodía de este jueves se había habilitado la venta oficial para el tradicional festejo mendocino. La fuerte demanda se concentró en la noche inaugural, donde se llevará a cabo la elección de la reina.

Por su parte, todavía permanecen disponibles localidades para los actos de repetición programados para el domingo, lunes y martes posteriores.

Estas funciones contarán con la participación de artistas invitados como Luciano Pereyra, el Chaqueño Palavecino y Ángela Leiva, además de la presencia de talentos provinciales. Las entradas para las repeticiones tienen un valor menor y pueden adquirirse a través de la plataforma oficial Entradaweb.

Cabe resaltar que quienes hayan comprado sus tickets en la plataforma deberán realizar el canje por la entrada física entre el lunes 2 y el domingo 8 de marzo, en puntos que la organización informará en los próximos días.