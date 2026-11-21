La cantidad de kioscos en Argentina se redujo de aproximadamente 112.000 a menos de 59.000 establecimientos en los últimos tres años, según una estimación de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA). La pérdida de más de 53.000 comercios equivale a unos 50 cierres diarios y refleja las dificultades que atraviesan los negocios de cercanía. Así lo informó Ernesto Acuña, vicepresidente de la entidad, en declaraciones a Noticias Argentinas.



Los indicadores de consumo también muestran un escenario desfavorable para el rubro. De acuerdo con un relevamiento de NielsenIQ, las ventas de los kioscos cayeron un 9,1% interanual durante agosto y septiembre de 2026, frente a una retracción del 5,8% en el consumo general de la canasta analizada. En contraste, los autoservicios independientes registraron un crecimiento del 2,7% en el mismo período. Entre los factores que explican esta situación aparecen la pérdida de poder adquisitivo, la reducción de las compras espontáneas y el cambio en las preferencias de los consumidores, que priorizan promociones y segundas marcas.

Desde UKRA también señalaron que la competencia de supermercados, farmacias, autoservicios y cadenas comerciales representa un desafío adicional para los kioscos tradicionales. Estos establecimientos incorporaron productos que históricamente se vendían en los pequeños comercios, mientras que las franquicias cuentan con la posibilidad de distribuir sus costos entre distintas sucursales. Para los negocios independientes, en cambio, afrontar alquileres, servicios, reposición de mercadería y otros gastos depende de la rentabilidad de un único local. Las diferencias entre los relevamientos de la entidad también muestran la evolución de la crisis: en agosto de 2025 se había informado una reducción de 112.000 a 96.000 kioscos, mientras que en agosto de 2026 Acuña estimó que quedaban unos 59.000 establecimientos activos.



En Mendoza, las dificultades del sector ya habían quedado expuestas en 2025. Durante agosto de ese año, cámaras y distribuidoras estimaban que más de 800 kioscos habían cerrado en la provincia en los doce meses anteriores, aunque el relevamiento no contemplaba las nuevas aperturas. Gustavo Suárez, titular de la Cámara de Kiosqueros Unidos de Mendoza, había advertido entonces sobre una caída de entre el 5% y el 6% en las ventas por unidad, además del incremento de los alquileres y los servicios. Frente a ese panorama, algunos comerciantes comenzaron a reconvertir sus negocios en polirrubros, incorporando artículos de almacén y librería para diversificar sus ingresos. Hasta el momento, no se difundieron cifras actualizadas de cierres y aperturas correspondientes a Mendoza durante 2026.