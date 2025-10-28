Más de 2.000 casos de ACV por año en Mendoza: alertan sobre los síntomas y la atención rápida

En el marco del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza reforzó su llamado a la concientización, prevención y atención rápida de esta enfermedad, que constituye la principal causa de discapacidad en adultos y la segunda causa de muerte en el país.

Según el subdirector de Gestión de Redes y Planificación, Matías Donati, en la provincia se detectan entre 2.000 y 2.200 casos de ACV por año, dentro de un promedio nacional de 50.000 a 60.000 casos anuales, lo que equivale a “uno cada diez minutos”.

“Es una patología tiempo dependiente, porque el tratamiento con trombolíticos tiene ventajas solo dentro de las primeras cuatro horas. Por eso es tan importante actuar rápido y recibir atención médica inmediata”, explicó Donati.

El funcionario enfatizó que reconocer los signos de un ACV puede salvar vidas: “Hay que observar si la persona tiene la cara torcida, dificultad para hablar o no puede levantar los brazos. Ante cualquiera de estos signos, hay que llamar de inmediato al 911. Cuanto antes se actúe, menores serán las secuelas”.

La Red Provincial de ACV: una herramienta clave en Mendoza

La Red Provincial de ACV de Mendoza, creada en 2024 por el Ministerio de Salud y Deportes, garantiza una respuesta rápida y coordinada ante casos sospechosos en toda la provincia.

El referente Federico Giner, integrante de la Red, señaló que “la provincia cuenta con ocho hospitales preparados para tratar ACV, que trabajan en red con centros de salud y hospitales de menor complejidad”.

Giner agregó que “los hospitales públicos atienden más de mil casos por año, y la coordinación de la red ha permitido mejorar los tiempos de diagnóstico, ampliar el acceso a tratamientos específicos y reducir las secuelas neurológicas”.

🧠 En Mendoza, se producen alrededor de 2.000 casos de ACV por año



El accidente cerebrovascular constituye una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en adultos.



Su impacto puede reducirse de manera significativa mediante la identificación rápida de los… pic.twitter.com/gu6ruapCAP — Ministerio de Salud y Deportes (@MinSaludMza) October 28, 2025

La urgencia de actuar a tiempo

Para reforzar la concientización, el 29 de octubre, de 10 a 17 horas en Plaza España, se llevará a cabo una actividad simbólica donde se formará un reloj humano para representar la urgencia del tiempo ante un ACV. Además, se instalará una cabina donde los asistentes podrán dejar mensajes grabados de concientización, que luego se difundirán en redes sociales.

“El tiempo es cerebro. Cada minuto que pasa sin atención, el daño neuronal aumenta. La detección temprana es la clave para salvar vidas y reducir discapacidades”, insistió Donati.

El Ministerio recordó que ante la sospecha de un ACV se debe llamar al 911 o acudir al centro de salud más cercano. Además, recomienda prevenir los factores de riesgo cardiovasculares, como el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la diabetes mellitus, hipercolesterolemia, el estrés y el consumo de sustancias

Qué es un ACV y cómo prevenirlo

El accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro, generando daño en las neuronas y pérdida de funciones corporales.

El ACV isquémico, el tipo más común, se produce por obstrucción arterial, mientras que el ACV hemorrágico ocurre por rotura de un vaso sanguíneo.

Dos de cada tres casos afectan a personas mayores de 65 años, aunque también puede presentarse en adultos jóvenes y hasta en niños.

“Antes se creía que era una enfermedad de personas mayores, pero hoy vemos casos en adultos jóvenes. Lo positivo es que se diagnostica más rápido, lo que mejora la atención y el pronóstico”, destacó Donati.

¿Cómo reconocer un ACV?

La consulta debe realizarse dentro de las tres primeras horas de aparecidos cualquiera de los siguientes síntomas: