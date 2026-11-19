El paso del jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, por Mendoza dejó una señal política clara en paralelo a su participación en la segunda edición de la Cumbre de Minería Sostenible.

Si bien el funcionario acompañó al gobernador Alfredo Cornejo en la apertura del foro sectorial, que inició su cronograma con el encuentro de la Mesa del Cobre, aprovechó el escenario provincial para defender una de las prioridades legislativas del Gobierno de Javier Milei: la sanción de la reforma electoral.

Durante su discurso, Santilli agradeció la predisposición de los mandatarios provinciales para acompañar las modificaciones al régimen electoral y subrayó el avance parlamentario de la iniciativa orientada a suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Según expresó el ministro, el objetivo oficial es simplificar el calendario de votación y establecer nuevos filtros de elegibilidad para los postulantes a cargos públicos.

“Los argentinos ya no van a tener que ir a votar 6 veces y además habrá ficha limpia”, señaló Santilli al referirse al alcance del proyecto con el que la Casa Rosada busca reunir respaldos en el Congreso, según señaló diario MDZ.

Los ejes del proyecto: suspensión de las PASO y Ficha Limpia

De acuerdo con lo planteado por el oficialismo, la propuesta no contempla por ahora una derogación definitiva de las primarias, sino su suspensión extraordinaria para los comicios nacionales de 2027, argumento que el Ejecutivo sustenta en la reducción del gasto público y en la disminución de instancias de votación para la ciudadanía. Tras obtener dictamen en el Senado, el Gobierno nacional apunta a llevar el expediente al recinto la próxima semana.

Más allá de las PASO, el paquete legislativo impulsado por el Poder Ejecutivo abarca otros cambios de fondo en la normativa electoral:

Ficha Limpia: establece la inhabilitación para postularse a cargos electivos de aquellas personas que cuenten con una condena penal por delitos dolosos confirmada en segunda instancia.

Instrumentos y reglas de competencia: incorpora ajustes operativos vinculados con la Boleta Única de Papel, las listas colectoras y distintos mecanismos de organización comicial de cara al turno electoral de 2027.

El desembarco de Santilli en territorio mendocino coincide con una etapa de conversaciones políticas entre la Nación y las provincias para garantizar los votos necesarios en ambas cámaras del Congreso.

En ese contexto, la Cumbre de Minería Sostenible funcionó como punto de convergencia institucional: además del anfitrión Alfredo Cornejo, participaron los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). De este modo, el debate sobre el desarrollo productivo y la actividad minera compartió centralidad con las gestiones políticas que lleva adelante el Ejecutivo nacional para asegurar el avance de su agenda de reformas.