En medio del protocolo de la DGE, un alumno llevó un arma de juguete a la escuela

Un estudiante de 17 años fue detectado este viernes con una réplica de arma de fuego dentro de una escuela de Las Heras, en un contexto atravesado por la creciente preocupación por amenazas de tiroteos en establecimientos educativos. El caso se da en plena implementación de medidas preventivas impulsadas por la Dirección General de Escuelas (DGE).

El episodio ocurrió en una institución donde ya regía el nuevo protocolo de seguridad (que incluye restricciones en el uso de mochilas y controles más estrictos al ingreso). Fue en ese marco que las autoridades escolares descubrieron que el alumno llevaba un arma de juguete, lo que activó de inmediato los procedimientos correspondientes.

El mensaje que apareció en la escuela Normal de Tunnuyán.

Tras el hallazgo, intervino la Policía y se dispuso el traslado del menor, quien es imputable por su edad, junto a su madre a una dependencia policial. Sin embargo, lo que más impactó en la comunidad fue la reacción de la mujer, quien justificó lo sucedido al afirmar que su hijo buscaba “demostrar que el protocolo no sirve” (en relación a las medidas vigentes).

El hecho se suma a una seguidilla de situaciones que encendieron las alarmas en Mendoza, como amenazas difundidas en redes sociales y pintadas dentro de escuelas (que ya superan las 70 en los últimos días). Este escenario obligó a reforzar controles y generó un fuerte clima de tensión en la comunidad educativa.

Mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades, el caso reabre el debate sobre la eficacia de los protocolos y la necesidad de garantizar entornos seguros en las escuelas (en un contexto donde la preocupación social sigue en aumento).