En medio del escándalo, el Gobierno salió a justificar la maestría de Jimena Latorre

La polémica por los casi US$ 11.000 que el Estado mendocino le reintegró a Jimena Latorre para financiar una maestría en Economía Medioambiental sumó este viernes una nueva voz dentro del Gobierno provincial. El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, defendió la utilización de fondos del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas y consideró que la capacitación de los funcionarios es una herramienta necesaria para la gestión pública.

Las declaraciones se produjeron durante la presentación del Presupuesto 2027 correspondiente al Ministerio de Gobierno, cuando el diputado provincial de Fuerza Patria, Lucas Ilardo, le preguntó si habría actuado de la misma manera que su colega de Energía y Ambiente.

“Me encantaría seguir estudiando, pero no he hecho ninguna maestría ni posgrado en estos últimos años, cosa que habla muy mal de mí”, respondió Mema. Luego aclaró que recurriría a una alternativa similar si existieran las condiciones para hacerlo con un fondo específico destinado a la formación.

“Si hay un fideicomiso específico que pagan las empresas, que no sale del presupuesto provincial, para la capacitación y la formación de las personas”, sostuvo al explicar bajo qué circunstancias consideraría financiar sus estudios de esa manera.

Mema justificó la capacitación para atraer inversiones

El ministro argumentó que la formación especializada tiene una relación directa con las responsabilidades de los funcionarios, especialmente en áreas vinculadas con la economía, el ambiente y la promoción de inversiones.

“Cuando uno está promocionando inversiones tratando de promocionar a la provincia se hace en reuniones generalmente bilaterales que requieren alta capacitación”, afirmó.

En esa línea, consideró que los estudios vinculados con el área de trabajo de cada funcionario son necesarios para mantener actualizados sus conocimientos y mejorar su desempeño.

“Primero porque se mantiene totalmente actualizado, segundo porque estamos hablando de economía y ambiente y tercero que en relación a la atracción de inversiones necesitamos tener a los mejores”, expresó Mema.

El funcionario insistió en que el origen de los recursos es un aspecto central de su postura. Según explicó, el fideicomiso se nutre de aportes de empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas y contempla entre sus objetivos la capacitación y el fortalecimiento institucional.

“Si hay un fondo específico para capacitación que pagan las empresas que están explotando y existe la posibilidad y la necesidad de hacer una capacitación, para mí capacitarse siempre es una buena opción”, concluyó.

La polémica por los casi US$ 11.000 que recibió Latorre

El respaldo de Mema se produce en medio de los cuestionamientos por el financiamiento de la Maestría en Economía Medioambiental (MECOM) que Latorre cursó de manera virtual en la Universidad Francisco Marroquín, con sede en España.

Según la documentación difundida sobre el caso, la ministra recibió un reintegro de $13.643.838, equivalente a US$ 10.666,52 por los conceptos detallados en el expediente. La transferencia se realizó el 4 de febrero de 2026 y fue pagada por el Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas, administrado por la empresa estatal Mendoza Fiduciaria.

Latorre defendió previamente la operación en una entrevista con el programa MDZ Club, de MDZ Radio 105.5 FM, donde aseguró que el procedimiento “es legal y es ético”. También argumentó que los recursos del fideicomiso no provienen del presupuesto provincial ni de los aportes generales de los contribuyentes, sino de empresas del sector.

La ministra sostuvo que esos fondos están destinados al fortalecimiento institucional y que pueden aplicarse a consultorías, herramientas tecnológicas y capacitación continua de empleados y funcionarios.

Sin embargo, el diputado Lucas Ilardo cuestionó que se utilizaran recursos del fideicomiso para financiar una formación individual. Además, planteó interrogantes sobre el descuento aplicado al costo del programa y sobre la secuencia de las autorizaciones administrativas que precedieron al reintegro.