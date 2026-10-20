En medio del escándalo ambiental, Mingorance renunció por “motivos personales”: qué dice la carta

Humberto Mingorance presentó formalmente su renuncia indeclinable a la presidencia de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) mediante una carta fechada el 20 de octubre de 2026 y dirigida al gobernador Alfredo Cornejo y al ministro de Gobierno e Infraestructura, Natalio Mema. En el documento, el funcionario atribuyó su decisión a motivos personales y realizó un balance de su gestión, en la que destacó la situación financiera de la empresa y las inversiones previstas para mejorar los servicios sanitarios de la provincia.

La salida se produce en un contexto complejo para el ahora ex funcionario, marcado por los reiterados colapsos cloacales en el Gran Mendoza, cuestionamientos por el funcionamiento de la infraestructura sanitaria y conflictos judiciales que lo tienen como imputado en una causa por contaminación ambiental.

En su carta de renuncia, Mingorance agradeció a las autoridades provinciales por la confianza depositada durante su gestión y manifestó su satisfacción por dejar, según sostuvo, una empresa fortalecida desde el punto de vista operativo, institucional y financiero.

También aseguró que Aysam cuenta actualmente con superávit financiero y autosostenibilidad, resultados que atribuyó a una administración ordenada de los recursos y a herramientas como el Fondo Fiduciario del Cargo Especial de Renovación de Redes.

Las obras que Mingorance destacó en su renuncia

Uno de los principales ejes de la carta fue el estado del plan de infraestructura de la empresa. Mingorance afirmó que deja en marcha un programa de obras respaldado por el Plan Estratégico Aguas Mendocinas 2026-2030, con proyección hasta 2050.

Según detalló, Aysam lleva adelante 30 obras con una inversión total superior a los 194 millones de dólares. Los trabajos incluyen la modernización y ampliación de establecimientos potabilizadores y depuradores, la optimización de los sistemas de medición y la renovación de redes de agua potable y cloacas.

El ex presidente también resaltó la disponibilidad de financiamiento internacional por 225 millones de dólares. En la carta mencionó recursos de FONPLATA por aproximadamente 76,2 millones de dólares y un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 150 millones de dólares, destinados a proyectos de infraestructura y saneamiento.

A esos fondos sumó más de 92 millones de dólares provenientes del Fondo del Resarcimiento, destinados a distintas obras provinciales.

Sin embargo, uno de los puntos más sensibles de su balance fue la intervención prevista para resolver los problemas de la Colectora Máxima Noreste, cuya crisis afectó especialmente a Los Corralitos, en Guaymallén.

Mingorance señaló que deja planificado un programa de intervención escalonado, con una inversión global estimada en 67,5 millones de dólares. El esquema contempla acciones de corto plazo, una traza alternativa para el colector Infanta Isabel y la construcción del nuevo Colector Colonia Segovia-El Paramillo, dividido en tres etapas.

De acuerdo con el documento, la primera etapa de esta última obra presenta un avance superior al 72%, mientras que las dos restantes se encuentran en distintas instancias de licitación y financiamiento.

La problemática de la colectora, no obstante, excede el balance presentado por el ex funcionario. Los desbordes cloacales y sus consecuencias ambientales y sanitarias generaron fuertes reclamos de los municipios afectados, en particular de Guaymallén.

La causa penal por contaminación ambiental

La renuncia de Mingorance llega después de que, a fines de mayo de 2026, la Justicia mendocina lo imputara penalmente junto con otros directivos de Aysam por el episodio de contaminación registrado en Los Corralitos.

La investigación está vinculada con el colapso de la Colectora Máxima Noreste, que provocó el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento hacia canales de riego agrícola. El caso derivó, además, en una sanción económica millonaria contra la empresa por parte del Departamento General de Irrigación.

Mingorance quedó imputado por una presunta infracción a la Ley de Residuos Peligrosos 24.051. La figura penal investigada contempla penas de entre tres y 14 años de prisión para determinados supuestos de contaminación peligrosa para la salud.

La imputación no equivale a una condena ni determina por sí sola la responsabilidad penal del ex funcionario. Sin embargo, el expediente constituye uno de los principales cuestionamientos judiciales que enfrentó durante su paso por la conducción de la empresa provincial.

El conflicto adquirió mayor dimensión política ante la persistencia de los problemas cloacales en Guaymallén. El intendente Marcos Calvente reclamó recientemente un plan de contingencia urgente y obras estructurales para solucionar los desbordes, al advertir sobre la sobrecarga que soporta la red departamental, que también recibe efluentes de Maipú y Luján de Cuyo.

La sanción por su declaración jurada patrimonial

A la causa ambiental se sumó otro antecedente administrativo. En abril de 2025, la Auditoría de Ética Pública de Mendoza sancionó a Mingorance con una multa cercana al millón de pesos por haber omitido información relevante en su declaración jurada patrimonial.

El episodio agregó cuestionamientos sobre la transparencia administrativa del entonces presidente de Aysam, en un período en el que también se multiplicaban los reclamos de los usuarios por pérdidas de agua, deficiencias en el sistema cloacal y falta de soluciones definitivas.

Aunque en la carta presentada este martes Mingorance atribuyó su salida exclusivamente a motivos personales, su renuncia se concreta en medio de ese escenario de desgaste institucional, social y judicial.

La transición en Aysam

En el cierre de la carta, Mingorance manifestó su disposición a colaborar para garantizar una transición ordenada y facilitar el traspaso de las tareas y los proyectos en curso a quien sea designado en su reemplazo.

Tras conocerse la renuncia, el Gobierno provincial anunció que Ginés Darío Hernández asumirá como nuevo presidente del directorio de Aysam. Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Cuyo, Hernández trabaja en el sector de agua y saneamiento desde 2000 y ocupó distintos cargos técnicos y gerenciales, entre ellos la gerencia de Finanzas y la gerencia general de la empresa.

El nuevo titular tendrá por delante el desafío de sostener el plan de inversiones, garantizar la sustentabilidad financiera de la compañía y atender las urgencias de una infraestructura que acumula reclamos y problemas estructurales.

La salida de Mingorance abre así una nueva etapa en la empresa sanitaria provincial. Mientras el ex funcionario reivindicó los avances financieros y las obras proyectadas durante su gestión, los conflictos judiciales y la crisis cloacal dejan una serie de asuntos pendientes que seguirán bajo la órbita de Aysam y de las autoridades provinciales.