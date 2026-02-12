En medio del debate del Régimen Penal Juvenil, Lemoine respaldó a Grabois: el motivo

En medio de una sesión cargada de tensión en la Cámara de Diputados, el diputado Juan Grabois reclamó que políticos, jueces y jefes policiales se sometan a un narcotest, y fue aplaudido por la libertaria Lilia Lemoine. El gesto generó sorpresa en pleno tratamiento del Régimen Penal Juvenil.

Durante su intervención, el diputado de Unión por la Patria, reclamó el tratamiento de un proyecto de ley impulsado por su par Natalia Zaracho para que diputados, senadores, jefes policiales, integrantes del Gabinete y jueces se sometan a controles antidrogas. “Todos los diputados, todos los senadores, jefes policiales, del presidente para abajo en el Gabinete, y jueces de la Corte, tengamos que hacernos un narcotest”, expresó.

𝐀𝐏𝐎𝐘𝐎 𝐈𝐍𝐄𝐒𝐏𝐄𝐑𝐀𝐃𝐎: 𝐋𝐄𝐌𝐎𝐈𝐍𝐄 𝐀𝐏𝐋𝐀𝐔𝐃𝐈𝐎́ 𝐀 𝐆𝐑𝐀𝐁𝐎𝐈𝐒 𝐂𝐔𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐑𝐄𝐂𝐋𝐀𝐌𝐎́ 𝐔𝐍 𝐍𝐀𝐑𝐂𝐎𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐎𝐋𝐈́𝐓𝐈𝐂𝐎𝐒, 𝐉𝐄𝐅𝐄𝐒 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐘 𝐉𝐔𝐄𝐂𝐄𝐒



Tras el planteo, Lemoine, del bloque de La Libertad Avanza, comenzó a aplaudir, gesto que fue seguido por otros legisladores del oficialismo. Grabois agradeció el apoyo y reforzó su propuesta al señalar que el narcotest permitiría “ver quién financia a los narcos”.

La intervención se dio en el marco de una cuestión de privilegio marcada por un tono beligerante y constantes interrupciones del diputado libertario Álvaro Martínez. En su discurso, Grabois también criticó la represión policial durante la marcha contra la reforma laboral y acusó al Gobierno de avalar un modelo vinculado al “narcocapitalismo”.La sesión formó parte de una semana intensa en el Congreso, donde se debatieron proyectos como el Régimen Penal Juvenil y la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, además del reciente tratamiento de la reforma laboral en el Senado.