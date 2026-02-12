Search
juan grabois y lilia lemoine
Cámara de Diputados

En medio del debate del Régimen Penal Juvenil, Lemoine respaldó a Grabois: el motivo

El diputado Juan Grabois pidió un narcotest obligatorio y fue aplaudido por Lilia Lemoine durante la sesión en Diputados.

En medio de una sesión cargada de tensión en la Cámara de Diputados, el diputado Juan Grabois reclamó que políticos, jueces y jefes policiales se sometan a un narcotest, y fue aplaudido por la libertaria Lilia Lemoine. El gesto generó sorpresa en pleno tratamiento del Régimen Penal Juvenil.

Durante su intervención, el diputado de Unión por la Patria, reclamó el tratamiento de un proyecto de ley impulsado por su par Natalia Zaracho para que diputados, senadores, jefes policiales, integrantes del Gabinete y jueces se sometan a controles antidrogas. “Todos los diputados, todos los senadores, jefes policiales, del presidente para abajo en el Gabinete, y jueces de la Corte, tengamos que hacernos un narcotest”, expresó.

Tras el planteo, Lemoine, del bloque de La Libertad Avanza, comenzó a aplaudir, gesto que fue seguido por otros legisladores del oficialismo. Grabois agradeció el apoyo y reforzó su propuesta al señalar que el narcotest permitiría “ver quién financia a los narcos”.

La intervención se dio en el marco de una cuestión de privilegio marcada por un tono beligerante y constantes interrupciones del diputado libertario Álvaro Martínez. En su discurso, Grabois también criticó la represión policial durante la marcha contra la reforma laboral y acusó al Gobierno de avalar un modelo vinculado al “narcocapitalismo”.La sesión formó parte de una semana intensa en el Congreso, donde se debatieron proyectos como el Régimen Penal Juvenil y la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, además del reciente tratamiento de la reforma laboral en el Senado.

