En medio del conflicto en Medio Oriente, Donald Trump amenazó con cortar lazos comerciales con España: ¿por qué?

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con “cortar todo comercio con España” luego de que el gobierno de Pedro Sánchez rechazara autorizar el uso de las bases de Morón y Rota para un eventual ataque contra Irán. Las declaraciones del mandatario norteamericano fueron realizadas en la Oficina Oval durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz.

“Vamos a cortar todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”, afirmó el mandatario ante la prensa. Además, sostuvo que analiza imponer un embargo comercial al país europeo. “Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España”, agregó.

Por otra parte, Trump también apuntó contra el Reino Unido: “Por cierto, tampoco estoy contento con el Reino Unido. No estamos tratando con Winston Churchill”.

La advertencia se produjo tras la negativa española a permitir que el Ejército estadounidense utilice las bases militares de Morón y Rota para atacar Teherán. Según trascendió, la respuesta de Madrid fue determinante para el endurecimiento del tono de Washington.

Por su parte, desde la Unión Europea -a través del portavoz de Comercio, Olof Gill- instaron a Estados Unidos a respetar los compromisos comerciales vigentes entre ambos bloques y recordó que España es una potencia exportadora clave dentro de la Unión Europea.