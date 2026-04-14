En medio del conflicto con los efluentes, la Legislatura avanza con un proyecto relacionado al tema

Si bien la furia de los vecinos de Guaymallén apunta a los líquidos cloacales vertidos, una iniciativa oficialista apunta a mejorar lo que refiere al transporte de esos efluentes. La iniciativa tenía media sanción de Diputados pero sufrió cambios en el Senado y ahora hay que darle la sanción restante.

La iniciativa establece los requisitos y el régimen de control aplicable a todas las personas humanas o jurídicas intervinientes en dichas actividades, definiendo los distintos tipos de efluentes, los roles de generadores, transportistas y operadores de servicio, siendo el Departamento General de Irrigación la autoridad de aplicación encargada de fiscalizar, habilitar y controlar el funcionamiento del sistema.

Entre las modificaciones propuestas, se encuentra el artículo 11°, que dispone que todo efluente industrial deberá contar con un sistema de pretratamiento interno en el establecimiento generador antes de su transporte, garantizando que sea compatible con los parámetros de la planta de destino. Asimismo, se eliminan los incisos C y G del régimen sancionatorio previsto en el artículo 23°.

Entre los principales puntos, la propuesta crea el Registro Provincial de Transportistas de Efluentes Cloacales e Industriales, en el que deberán inscribirse todas las personas humanas o jurídicas que presten servicios mediante camiones atmosféricos. Además, establece un sistema de manifiesto de carga con carácter de declaración jurada, que permitirá garantizar la trazabilidad de los efluentes desde su origen hasta su disposición final.

Asimismo, prevé la implementación de sistemas de monitoreo y geolocalización de los vehículos habilitados, con el objetivo de reforzar los controles y prevenir prácticas irregulares que puedan generar riesgos ambientales o sanitarios.

El proyecto también fija normas para el funcionamiento de las plantas de tratamiento y los puntos de descarga autorizados; determina responsabilidades específicas para generadores, transportistas y operadores, y establece un régimen de sanciones que contempla apercibimientos, multas, suspensiones, clausuras y decomisos en casos de incumplimiento.

Al respecto, la autora del proyecto destaca en la fundamentación que “la Ley 5917 de Residuos Peligrosos y la 5961 de preservación del ambiente, proporcionan marcos legales para la gestión ambiental y la seguridad, respectivamente. Estos marcos normativos pueden servir como fundamentos para la creación de una Ley destinada a regular la actividad de los camiones atmosféricos en la provincia”.

En ese sentido, es que sostiene la necesidad de una legislación “que regule la actividad de los camiones atmosféricos, el abordaje de varios aspectos claves, incluyendo la protección del ambiente, la salud pública, la seguridad vial, y el ordenamiento del sector”, añadiendo que en definitiva, “la regulación de los camiones atmosféricos busca garantizar la seguridad, la salud y la protección ambiental mediante la implementación de una normativa específica para esta actividad”.