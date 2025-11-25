En medio de un clima de tensión, la Suprema Corte elige presidente

Este martes, la Suprema Corte llevará a cabo una reunión plenaria para definir a su nueva cúpula directiva. Se elegirán el presidente y los vicepresidentes que estarán al frente del máximo tribunal durante los próximos dos años. La votación se presenta reñida, con tres posibles desenlaces: la reelección del actual presidente, Dalmiro Garay, la postulación desafiante de Mario Adaro, o la irrupción de un candidato de consenso, según señala diario Los Andes.

El Clima Político y la Candidatura de Adaro

El proceso eleccionario se llenó de tensión estos días y estuvo marcado por la latente disputa entre Garay y el coordinador del Fuero Penal, José Valerio. Sin embargo, fue Mario Adaro (a cargo del Fuero Laboral y de Innovación y Tecnología, además de actual vicepresidente 1º) quien formalizó su candidatura. Según sus palabras, su objetivo es “generar debate” y promover la alternancia en el cargo.

El plenario está convocado para las 18 horas en la sede del Poder Judicial. Como nota particular, Adaro participará de forma remota desde Buenos Aires, ya que compromisos institucionales demoraron su regreso de un viaje a Brasil iniciado el lunes.

Los mandatos del actual tridente administrativo (Garay como presidente, Adaro como vicepresidente 1º y Omar Palermo como vicepresidente 2º), asumidos en 2023, vencen este jueves 27 de noviembre y deben ser renovados por un período de dos años.

Mecanismo de Votación

Para ser electo presidente, la ley requiere en las primeras dos rondas de votación el apoyo de al menos cinco de los siete ministros. Según el Artículo 5º de la ley, la Presidencia debe ser elegida por “dos tercios de los/as integrantes del Tribunal”.

Si no se alcanza ese quórum en las dos primeras vueltas, se procede a una tercera votación. En esta instancia, bastará con lograr la mayoría simple de los votos computada sobre la totalidad de los miembros.

La elección de los vicepresidentes se realiza posteriormente:

La Vicepresidencia Primera se define por mayoría simple de los ministros, sin la participación del ministro elegido como Presidente (salvo en caso de empate).

La Vicepresidencia Segunda se elige por mayoría simple, excluyendo de la votación al Presidente y al Vicepresidente Primero ya designados.

Garay busca su tercera reelección

Dalmiro Garay ha presidido la Corte desde el año 2020, cuando fue elegido para completar el mandato tras la renuncia de Jorge Nanclares. Obtuvo la reelección por unanimidad tanto en 2021 como en 2023.

Aunque no lo ha manifestado públicamente, su entorno da por hecho su intención de buscar un nuevo período. Esta “tendencia natural” a la continuidad fue el detonante que impulsó a Adaro a presentarse como competidor.

El enfrentamiento entre Garay y Valerio, en el contexto de las críticas sostenidas del gobernador Alfredo Cornejo hacia la Justicia Penal, ha fracturado el tablero político de la Corte. Tradicionalmente dividido en un “ala filoradical” (cuatro votos) y un sector “filoperonista” (tres votos), el escenario actual es de 3-3-1:

Dado que Adaro cuenta con el respaldo de Valerio en la postura “anti-Garay”, el equilibrio es precario. En este contexto de máxima tensión, la aparición de un tercer postulante podría destrabar la discusión.

Una opción que se baraja en los círculos judiciales es la jueza María Teresa Day, actual coordinadora del Fuero de Familia. Day, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA), podría ser vista como una “salida progresista” y un nombre capaz de generar consenso.

Otro nombre que se mencionó fue el de Julio Gómez, coordinador de Temas Medioambientales, aunque fuentes cercanas a él descartaron rápidamente la posibilidad. Gómez prefiere mantenerse al margen de las disputas, enfocado en “discutir qué tipo de modelo de Corte” se implementará, más que en la disputa por un cargo.