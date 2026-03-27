En medio de reclamos por obras, Santilli aterriza este viernes en Mendoza

El ministro del Interior, Diego Santilli, aterriza este viernes en Mendoza con una agenda que combina el mundo corporativo y la gestión política. El funcionario nacional será el encargado de abrir la última jornada de la Insurance Week, el evento clave del sector asegurador organizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro, que tendrá lugar a partir de las 9 en un hotel frente a la Plaza Independencia.

Sin embargo, el plato fuerte de la visita se dará tras el cierre del foro, cuando Santilli mantenga un encuentro privado con el gobernador Alfredo Cornejo. El eje de la reunión estará puesto en el mapa de infraestructura de la provincia, un tema que genera tanto expectativas como reclamos, según señala diario El Sol.

Esta visita ocurre a poco más de dos meses de su último paso por Mendoza (el 15 de enero), cuando el ministro supervisó hitos de gestión como la expansión del Metrotranvía y la inauguración parcial del Hospital de Luján. No obstante, el balance de las promesas de aquel viaje es mixto:

El acierto: Se avanzó con el llamado a licitación para reconstruir la Ruta Nacional 7, una arteria vital para el comercio con Chile.

La deuda: El tramo de la Ruta Nacional 40 hacia Lavalle sigue siendo el gran “punto ciego” de la gestión. La obra permanece paralizada, afectando directamente la logística de cargas y la seguridad vial en la zona norte.

Se espera que Cornejo presione para obtener definiciones concretas sobre los fondos y plazos para reactivar las obras inconclusas, en un contexto donde la conectividad provincial resulta estratégica para la economía regional.